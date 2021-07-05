Дело о призывах к массовым беспорядкам в Ростове-на-Дону дошло до суда

05 июля 2021, 14:40

Уголовное дело в отношении 17-летнего ростовчанина, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам, поступило в суд. Следствие попросило прекратить дело.

Как писал "Кавказский узел", следователи в Ростове-на-Дону 22 января возбудили против 17-летнего подростка уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам на акции в поддержку Алексея Навального, 23 января у него дома прошел обыск.

В Ленинский районный суд 1 июля поступило уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам и постановление следователя, в котором он ходатайствует о прекращении уголовного дела, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Согласно постановлению, 20 января подросток, имея умысел на призывы к массовым беспорядкам, осознавая общественно опасные последствия и желая их наступления, руководствуясь идеологическими мотивами ввиду несогласия с действующей в стране властью, в отсутствие надлежащего разрешения и согласования с администрацией Кировского района Ростова-на-Дону о проведении 23 января публичного мероприятия-митинга, разместил, предположительно, на своей личной странице в соцсети "ВКонтакте" в открытом доступе графические изображения с текстом и собственное видеообращение, в которых содержались призывы к участию в массовых беспорядках 23 января", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы.

Подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание назначено на 8 июля, отметил сотрудник пресс-службы.

Комментариев подростка или его официальных представителей относительно хода следствия не поступало.

Часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса России (призывы к массовым беспорядкам или к участию в них) предусматривает ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".