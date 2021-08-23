Имам Цумадинского района сменен на фоне конфликта в Агвали

23 августа 2021, 22:34

Вслед за сменой имама Агвали, не устроившего местную общину мусульман, муфтият Дагестана назначил нового председателя Совета имамов Цумадинского района. Заявление муфтията о своем праве назначать имамов говорит о разногласиях с жителями Агвали в этом вопросе, предположил религиозный деятель Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа в селе Агвали Цумадинского района Дагестана произошла драка между имамом местной мечети и одним из жителей. В село прибыли вооруженные силовики, а полиция взяла под контроль въезды в населенный пункт, чтобы предотвратить массовую драку. Жители села самостоятельно, без участия представителей муфтията Дагестана, провозгласили нового имама - Магомедсайгида Кадимагомедова. 20 августа на окраине села собралось множество автомобилей. Приехавшие на них люди объявили, что муфтият согласовал назначение имамом не Кадимагомедова, а выходца из другого села. Агвалинцы собрались дать приезжим отпор, на место были стянуты десятки полицейских. Вечером того же дня совет религиозных деятелей принял решение о переводе в Агвали имама селения Верхнее Гаквари Юсупа Гаджиева. После этого сотни местных жителей собрались в центральной мечети Агвали, которая была закрыта в течение нескольких дней. 21 августа Гаджиев приступил к исполнению обязанностей имама в Агвали.

Прежний агвалинский имам Рамазан Исаев настаивает, что повода для его замены не было. Он заявил, что во время выборов Кадимагомедова его держали в отделении полиции без объяснения причин. Сами эти выборы, по его мнению, были организованы не агвалинцами, а приезжими. 20 августа, когда мечеть еще оставалась закрытой, обязательный для мусульман пятничный намаз прошел в помещении спортзала. Магомедсайгид Кадимагомедов устранился от его проведения, поручив это муэдзину мечети. Намаз собрал сотни человек.

Муфтият Дагестана сменил председателя Совета имамов Цумадинского района

Сегодня муфтият Дагестана объявил о смене имама в Цумадинском районе. О назначении председателем совета имамов района Мухамада Исрапилова было объявлено на собрании имамов, богословов и активистов Цумадинского района. Видеозапись о решении опубликована на официальном сайте муфтията Дагестана. В ней сказано, что совещание проходило под руководством заместителя муфтия республики Мухаммада Майранова.

"На собрании были затронуты актуальные на сегодняшний день вопросы, с которыми сталкиваются имамы на местах, и методы их решения", - также сказано в сюжете.

Причины смены имама при этом не озвучены.

Мухамад Исрапилов сменил на должности председателя Совета имамов Цумадинского района Ахмада Магомедова, отмечается в публикации дагестанского Telegram-канала "Молодежка" (3540 подписчиков). Отметим, что Ахмад Магомедов присутствовал на сегодняшнем собрании имамов, богословов и активистов Цумадинского района – он запечатлен на видеозаписи, опубликованной на сайте муфтията.

Юсуп Гаджиев ранее уже претендовал на пост имама Агвали

Обстановка в Агвали – райцентре Цумадинского района, где по инициативе местных жителей был сменен назначенный муфтиятом имам, нормализовалась, новый имам устраивает практически всех местных жителей, сообщил член совета агвалинской мечети Абдурахим Маштихи.

По его словам, Юсуп Гаджиев и ранее рассматривался на должность имама мечети Агвали. "Он был одним из кандидатов в имамы еще 8-9 лет назад. И теперь, когда встал вопрос об избрании нового имама, Юсуп Гаджиев был первым в списке претендентов. Но вначале отказывался, так как не хотел становиться имамом на фоне разногласий. Но наши алимы, хасавюртовский и кизлярский имамы все же уговорили его", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Абдурахим Маштихи.

То, что обстановка в селе нормализовалась, люди ходят в мечеть на намаз "как будто ничего и не было", подтвердил местный житель Гусейн.

"Новый имам молодой, начитанный. Он устраивает всех жителей. Мечеть уже открыта, люди приходят на намаз", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, муфтият согласился на назначение Гаджиева, так как "у них не было другого выхода". "Народ имеет право на выбор имама. Если бы у нас не было достойной кандидатуры, то другое дело. Поэтому в итоге представители муфтията смирились [с требованием местных жителей]. К тому же сюда приезжали и представители правительства республики. Сейчас уже нет каких-либо лишних разговоров. Думаю, так и дальше пойдет", - сказал Гусейн.

Заявление муфтията о своем праве назначать имамов можно расценить как несогласие с позицией джамаата Агвали

Пояснение муфтията о его праве назначать имамов говорит о несогласии его представителей с новым назначением в Агвали, полагает религиозный деятель Зияутдин Увайсов.

Позицию муфтията Дагестана по избранию Юсупа Гаджиева имамом Агвали корреспонденту "Кавказского узла" узнать не удалось – пресс-служба муфтията не ответила на телефонный звонок. При этом вечером 20 августа муфтият Дагестана опубликовал в своем Telegram-канале разъяснение по вопросу, имеет ли муфтий Дагестана право назначать или снимать имамов в республике. "В компетенцию муфтия входит аттестация и назначение имамов, избирание и назначение членов совета алимов (...) Согласно общепризнанным нормам, муфтий или же представитель муфтия по территориальным округам (полпреды) могут назначать и смещать с должности имамов мечети и районов", - говорится в этом сообщении. Здесь же сказано: "Что касается имама, которым недоволен джамаат, то факт нежелательности его руководства распространяется только на него, если они могут обосновать наличие у него несоответствующих имаму качеств. Если они не смогли подтвердить наличие у него таких качеств, деятельность имама считается легитимной. И джамаат не имеет права требовать его отставки, даже если они им недовольны".

"При имеющихся обстоятельствах имама выбирает джамаат. И его выбор является окончательным, не требующего дополнительного согласования. Опубликованная же фетва муфтиятом не является документом, обязательным к исполнению. Это высказанное мнение. Они считают, что имеют право назначать имамов повсеместно в республике. Но эта фетва не является документом, обязательным к исполнению, как, скажем, решение третейского суда, либо решение шариатского суда, если оно есть. У нас его нет. И, если судить по публичным источникам, муфтият не согласен с назначением Юсупа Гаджиева имамом Агвали", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Зияутдин Увайсов.

Ранее Увайсов отметил в комментарии "Кавказскому узлу", что муфтият Дагестана не является единой религиозной организацией для всех мусульман республики. "Он является религиозной организацией своего тариката. В Дагестане нет какой-то единой структуры, которая объединяла бы всех мусульман. Но даже если бы и существовала такая единая для всех религиозная организации, то имама все равно должны выбирать сами жители местности из числа наиболее авторитетных и обладающих знаниями. Муфтият же пытается продвигать свой тарикат повсеместно и поэтому назначает имамами своих представителей в разные мечети", - заявил Увайсов 20 августа.

Тарикат - термин, принятый в исламе для обозначения суфийского ордена или школы, практикующих особое мистическое учение и духовные практики для сокровенного постижения божественной истины и достижения хакиката - духовного самосовершенствования. В конце XIV века на Северном Кавказе насчитывалось 12 тарикатов. Сегодня ведущими среди них считаются накшбандийя, кадирийя и шазилийя, которые широко распространены в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В свою очередь, тарикаты делятся на братства - в Дагестане существуют около 15 мюридских братств, в Чечне и Ингушетии - более 30 вирдовых братств, говорится в справочной статье "Кавказского узла" о тарикате.

По словам Увайсова, попытки муфтията Дагестана продвигать свой тарикат повсеместно наблюдаются повсеместно во всей республике, и в некоторых городах или районах вызывает недовольство местных жителей.