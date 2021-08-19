Аналитики констатировали отсутствие конкурентов у Меликова на выборах

19 августа 2021, 16:06

Формирование оппозиции Сергею Меликову в парламенте Дагестана и провал его утверждения на пост главы республики исключены, заявили опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ и блогер Расул Асад. Они сочли формальностью выдвижение "Справедливой Россией" двух альтернативных кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа партия "Единая Россия" утвердила Сергея Меликова в качестве кандидата на пост главы Дагестана. Решение о том, кто будет руководить республикой, примет в сентябре новый состав Народного собрания Дагестана.

В единый день голосования, 19 сентября, в Дагестане пройдут также выборы в Госдуму России и повторные выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав муниципальных образований, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Администрация главы Дагестана контролирует выборы в Народное собрание

Каких-либо серьезных проблем, которые помешали бы Сергею Меликову утвердиться на посту руководителя региона, нет, считает главный редактор "РИА Дербент" Милрад Фатуллаев. Исходя из того, как были сформированы партийные списки в Государственную думу и Народное собрание Дагестана, выборы депутатов в региональный парламент контролируются администрацией главы и правительства республики, указал журналист.

По его мнению, в парламентах регионального уровня, как и в федеральном, нет реальной оппозиции - имеющиеся там партии отличаются лишь более или менее провластной позицией. "Я считаю, что все те партии, которые у нас есть в парламентах: что в федеральных, что в республиканских – это все-таки одна большая партия, среди которых есть более провластные или относительно провластные", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Фатуллаев.

19 июля в регионе завершился период выдвижения списков кандидатов на выборы депутатов дагестанского парламента, свои списки представили семь партий. Острой борьбы за мандаты в Дагестане ожидать не приходится, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

При этом он не исключил, что в региональный парламент все же смогут пройти депутаты, не разделяющие позиции партии власти. "Они всегда проходили и при предыдущих руководителях", - указал Фатуллаев. Однако такие депутаты "не изменят погоду" в региональном законодательном органе - большинство мест в парламенте останется за партией власти, администрация главы и правительства Дагестана будет следить за сохранением такой пропорции, подчеркнул главред РИА "Дербент".

Он полностью исключил возможность формирования оппозиции Меликову в Народном собрании Дагестана. Если по итогам парламентских выборов "Единая Россия" получит менее половины мандатов в региональном парламенте, это будет означать провал как политики самого Меликова, так и партии власти в целом, но даже при таком раскладе Меликов будет избран на пост главы Дагестана, уверен Фатуллаев. "Если они получат простое большинство – больше пятидесяти процентов, – то это не будет считаться провалом, а меньше пятидесяти процентов – это будет говорить о том, что партии не доверяют, и она не может считаться партией власти", - указал он.

Блогер Расул Асад также уверен, что предстоящие выборы в региональный парламент будут полностью контролироваться администрацией главы и правительства Дагестана. Такой контроль является устоявшейся практикой, и не произошло ничего, что бы повлекло за собой изменение этой практики, указал дагестанский блогер. Это исключает формирование в парламенте Дагестана какой-либо оппозиции Сергею Меликову, заключил автор канала "Спросите у Расула".

Он добавил, что, как и ранее, за кандидатуру главы республики, предложенную федеральным центром, будут голосовать не только представители "Единой России", но и другие партии, представленные в дагестанском парламенте. "Они всегда голосовали за ту кандидатуру, которую предлагал президент. Не было такого, что «Единая Россия» голосовала, а другие [политические партии] воздерживались или голосовали против. Нет такой практики", - подчеркнул блогер.

Блогер не исключил, что несколько депутатов из нового парламента могут проголосовать против кандидатуры Меликова, однако, по мнению Расула Асада, это маловероятно. "Никто не захочет голосовать против, зная, что его голос там ничего не решит", - пояснил блогер корреспонденту "Кавказского узла". В случае, если какая-либо партия решит устроить демарш в вопросе утверждения Меликова в качестве главы Дагестана, то они максимум воздержатся, хотя даже это маловероятно, уточнил он. Расул Асад отметил, что не помнит случая, когда нынешний корпус депутатов голосовал против предложений или вопросов, выдвинутых главой Дагестана.

Списки будущего депутатского корпуса были сформированы задолго до опубликования результатов праймериз, считает заместитель главного редактора дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов. "Последние пятнадцать лет выборы [в Народное собрание] формируются в администрации главы республики. В принципе, как и выборы в Госдуму формируются в администрации президента", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Магомедова, возможность формирования оппозиции Меликову абсолютно исключена. "Практически ни у одного политического деятеля, который планирует войти в парламент, во-первых, нет причин быть в оппозиции ему. Во-вторых, нет ситуации, при которой кто-то требовал бы у Меликова каких-либо отчетностей по каким-то вопросам. Ну и, в-третьих, нет соответствующего политического мужества для того, чтобы быть ему в оппозиции", - пояснил Магомедов.

Он уверен, что депутатский корпус утвердит любую кандидатуру главы региона, на которую укажут власти. От числа мандатов у "Единой России" это не зависит, указал Магомедов. "Даже если «Единая Россия» вообще не будет представлена в Народном собрании, то прошедшие туда составы других партий не проголосуют против Меликова. Меликов — это та кандидатура, которую они утвердят в любом случае", - заявил заместитель главного редактора "Черновика".

Вопрос, пройдет в новый парламент Дагестана депутат, который хотя бы теоретически может голосовать против Меликова, не актуален, считает Магомедов. Перейти в оппозицию кто-то из депутатов может, по его мнению, уже в самом Народном собрании. В качестве примера Магомедов привел Марата Асланова, который перешел в оппозицию и покинул парламент. "Это все зависит от того, как будут развиваться события как будет развиваться ситуация в республике и стране в целом, как будут действовать силовые структуры после утверждения Меликова", - отметил Магомед Магомедов. В нынешнем созыве парламента у Меликова не было никаких противоречий с депутатами, добавил журналист.

25 февраля депутат от КПФР Марат Асланов сложил свои полномочия на заседании Народного собрания Дагестана. Перед этим он сделал громкое заявление, в котором указал, что его не устраивает обстановка в республике. Мнения Асланова поддерживают многие его коллеги в парламенте, однако редко кто из депутатов решается озвучить их с трибуны, отметил главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

Отставка Шихсаидова не изменила расклада в парламенте

Учитывая, что Хизри Шихсаидов на данный момент не является спикером Народного собрания, все списки депутатов будущего состава парламента были сформированы и согласованы на уровне администрации главы и правительства Дагестана, предположил Расул Асад.

2 июня оставил свой пост секретарь дагестанского отделения партии "Единая Россия" Хизри Шихсаидов. Он сделал это на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике. Пользователи Instagram связали уход Шихсаидова со скандалом вокруг избиения депутата, в котором обвинен сын Шихсаидова. 7 июня Хизри Шихсаидов подал в отставку и с поста председателя Народного собрания Дагестана.

Уход Хизри Шихсаидова с поста спикера Народного собрания и руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" никак не повлияет на возможность действующей власти привлечь административный ресурс, считает Расул Асад.

О том же заявил и Магомед Магомедов. "Шихсаидов занимался тем, что работал с «Единой Россией» как влиятельный политик, регулировал разные политические интересы. С Шихсаидовым или без него - эта система работает. Она налажена. Даже если за день перед выборами поменяют всю команду, она будет работать так же, как работала прежняя", - уверен Магомед Магомедов.

Милрад Фатуллаев также считает, что отставка Шихсаидова никак не отразится на системе. Хотя у Шихсаидова было больше опыта управления этими процессами, чем у тех, кто его заменит, полагает журналист. "Ничто не указывает на то, что что-то может повлиять на изменение этой системы. Значит, система жива, работает, и те, кто будут управлять процессами внутри этой системы - они обязательно найдутся", - подчеркнул главный редактор "РИА Дербент".

У Меликова появились два соперника

В региональном отделении партии "Справедливая Россия" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что представили в Народное собрание Дагестана две кандидатуры на пост главы региона - председателя совета регионального отделения партии Камиля Давдиева и секретаря бюро совета регионального отделения Мурата Пайзулаева.

Давдиев был депутатом Народного собрания Дагестана трех созывов. В 2007–2011 годах работал заместителем председателя парламентского комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений, а с 2011 по 2016 год – председателем этого комитета. Пайзулаев - депутат Народного собрания двух последних созывов. Он председатель парламентского комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. При этом Пайзулаев - президент Федерации греко-римской борьбы Северо-Кавказского федерального округа, указано на сайте "Справедливой России".

В КПРФ еще обсуждают вопрос о кандидатах на пост главы Дагестана - время на их выдвижение есть до середины сентября, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель дагестанского отделения партии. Другие партии также не сообщали о своих кандидатах на пост руководителя республики.

Автор канала "Спросите у Расула" Расул Асад и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов сочли выдвижение Давдиева и Пайзулаева формальностью. Магомедов не сомневается, что кандидатура Сергея Меликова может считаться утвержденной, несмотря на то что процедура внесения кандидатур еще не завершена.

Появление кандидатур Давдиева и Пайзулаева обеспечивает формализованную демократию при избрании главы республики, заявил, в свою очередь, журналист Милрад Фатуллаев. Он убежден, что конкурировать за пост главы Дагестана вместе с Меликовым могут только представители среднего чиновничьего звена. "Я думаю, что это формализованная демократия - когда решение принимают в центрах принятия решений [на федеральном уровне]", - пояснил Фатуллаев.

Вопрос о главе Дагестана решается на фоне острых социальных проблем

На данный момент в Дагестане нет политических групп или кланов, способных влиять на голосование депутатов и обеспечить голоса против Сергея Меликова, считает Милрад Фатуллаев. По его мнению, в Дагестане нет клановости в полном смысле слова, несмотря на расхожее мнение об этом. "Клановость, прежде всего, предполагает выстраивание системы, основанной на родственных, земляческих связях. В полном смысле этого понятия у нас не существовало. Чаще это группа людей, объединенных какими-то политическими или экономическими интересами, во главе с каким-либо сильным политиком определенной национальности", - отметил он.

По мнению Фатуллаева, федеральный центр, начиная с назначения Владимира Васильева [в 2017 году] на пост руководителя республики, перестал считаться с влиятельными политическими группами в республике. "Того, чтобы, считаясь с ними, принимали какие-то решения - такого уже нет. Федеральный центр взял под свой контроль расстановку ключевых административных кадров в республике", - констатировал главный редактор РИА "Дербент".

Тем не менее в республике есть определенные объективные факторы, с которыми должны считаться региональные власти и которые могут повлиять на исход выборов в конкретных районах, полагает журналист. В качестве примера он привел ситуацию с определением границы между Дагестаном и Чечней, проблему с землями отгонного животноводства. "[Все эти факторы] связаны с определенными людьми. Эти люди по большей и меньшей части являются представителями одной национальности", - отметил Фатуллаев.

Этнический фактор, по его мнению, имеет значение и сам по себе, когда на определенной территории проживает этническая группа, имеющая неформальных лидеров. Обострение проблем на местах может повлиять на предстоящие выборы в Народное собрание, а также на выборы главы региона, указал Фатуллаев. "Если игнорировать эти факторы, они могут привести к тому, что отдельные лица могут быть избраны в Народное собрание [вопреки желанию властей]", - пояснил он.

Клановые структуры и группы по политическим интересам есть, однако они не будут бороться против кандидатуры Меликова, считает блогер Расул Асад. Кроме того, возможности этих групп ослабли по сравнению, например, с ситуацией десятилетней давности, добавил блогер. По его мнению, в республиканской политической повестке нет ничего, чтобы могло бы послужить причиной голосования против Меликова. Проблем в республике много, остро стоит вопрос о землепользовании, но к избранию Меликова это отношения не имеет, заявил Расул Асад.

Магомед Магомедов также считает, что сильные клановые структуры в Дагестане есть. Они сильны потому, что умело взаимодействуют с силовым блоком, с политическим руководством республики и страны, указал журналист. Но и он уверен, что данные кланы не будут создавать проблемы Сергею Меликову. "Они системные люди, и они будут действовать так, как им скажут", - пояснил руководитель "Черновика". По мнению Магомедова, нет объективных факторов, которые могли бы привести к голосованию против Меликова, хотя сами по себе проблемы землепользования носят взрывоопасный характер.

Выборы повлияли на отказ Меликова от отставок районных глав

Низкие темпы по вакцинации в республике тоже никак не повлияют на утверждение Сергея Меликова на посту руководителя Дагестана, считает Расул Асад. Несмотря на то, что Меликов угрожал увольнением главам муниципалитетов, где будет самое меньшее количество вакцинированных, он вынужден был отказаться от этого решения в силу ряда причин, среди которых дефицит вакцины, отметил блогер.

По его данным, были жалобы от глав муниципалитетов, что сами врачи уговаривают людей не проходить процедуру вакцинации. "Соответственно, Меликов, возможно, понял, что проблема с низкими показателями вакцинации не является однозначной и нет однозначной вины [глав] муниципалитетов", - предположил Расул Асад.

9 июля глава Минздрава России заявил, что Дагестан оказался в зоне риска из-за низких темпов вакцинации от COVID-19. Месяцем ранее врио главы республики Сергей Меликов пообещал уволить глав муниципалитетов, которые не обеспечат достаточные темпы вакцинации, однако не реализовал это намерение. В конце июля вакцинация стала обязательной для сотрудников ряда отраслей, в том числе торговцев и журналистов. Принудительная вакцинация спровоцирует недовольство жителей в преддверии выборов, а также понизит кредит их доверия к Сергею Меликову, поэтому власти республики рассматривают эту меру как исключительную, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Угрозы Меликова главам муниципалитетов - это способ "привести в чувство" чиновников и одновременно перестраховка на случай высокого роста заболевания коронавирусом в том или ином муниципалитете региона, полагает Милрад Фатуллаев. Однако вспышка может возникнуть и в тех муниципалитетах, где процент вакцинированного населения является лучшим в регионе, указал он. "Вспыхнуть может там, где все в порядке в процентном отношении вакцинации, а может быть и лидирующая позиция, но район может быть проходным, на пересечении крупных дорог, в которых имеются крупные рынки", - пояснил журналист.

По мнению Фатуллаева, ситуация с пандемией отразилась на региональном бизнесе, который теперь находится в стагнации. Кроме того, со времени назначения Владимира Васильева в республику начали приходить крупные федеральные бизнес-компании - они вытесняют местных мелких и средних предпринимателей. "Местные здесь не выдерживают конкуренции. Им приходится либо приспосабливаться, либо встраиваться в систему крупного бизнеса", - отметил Фатуллаев.

Проблемы кампании по вакцинации не могут сказаться на шансах Сергея Меликова утвердиться на посту руководителя региона, уверен и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Если к Меликову и будут претензии какого-либо рода, то они, я уверен, никак не будут связаны с вакцинацией и с тем, как все это проходит. Одинаковый провал с вакцинацией наблюдается по всей стране. Положение Меликова здесь не лучше и не хуже, чем в других субъектах России", - пояснил Магомедов.

Угрозы Меликова в адрес глав муниципалитетов были связаны с низкими темпами кампании по вакцинации в этих районах, хотя во многих муниципалитетах на тот момент не было достаточного количества вакцины, чтобы обеспечить должный уровень вакцинации, добавил Магомедов. В последующем решение не увольнять глав муниципалитетов было продиктовано приближением выборов, считает журналист. "Накануне выборов увольнять глав, за которыми стоят довольно сильные местные политические команды, и ставить новых людей – это значит рубить сук, на котором сидишь", - подчеркнул Магомедов.

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