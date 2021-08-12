Следком пообещал проследить за проверкой по заявлению о пытках дербентцев

12 августа 2021, 18:25

Следователи в десятый раз отказались возбуждать против силовиков уголовное дело о пытках трех жителей Дербента, но глава республиканского управления Следкома заверил, что будет контролировать очередную проверку, сообщили родственники дербентцев. На пикете в Махачкале матери продемонстрировали фотографии окровавленной одежды своих сыновей.

Как писал "Кавказский узел", родственницы жителей Дербента Ислама Барзукаева, Гасана Курбанова и Мирзаали Мирзалиева (в СМИ упоминался также как Миразали Мизаралиев) регулярно проводили в Махачкале пикеты в их поддержку. Они, в частности, заявляли, что следователь вынес постановление об отводе адвоката, лишив обвиняемых права на защиту. Мать Мирзалиева утверждала, что силовики вынуждали его оговорить Барзукаева и Курбанова. В середине июля родственницы обвиняемых сообщили, что Барзукаев нуждается в двух операциях, но не получил лечения из-за перевода в ростовский следственный изолятор, а Курбанову медпомощь была оказана лишь частично из-за нехватки врачей.

По версии следствия, Барзукаев, Курбанов и Мирзалиев организовали вооруженную группу для "посягательств на сотрудников правоохранительных органов и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания все трое были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками. В январе в отношении Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева также было возбуждено уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Новое дело позволило следствию оставить обвиняемых под арестом, пока дело об участии в незаконном вооруженном формировании находится на доследовании, предположила защита.

Следователей не убедили фотографии окровавленной одежды

Руководитель дагестанского управления Следственного комитета России Анатолий Щуров взял под личный контроль ход рассмотрения заявления о пытках, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать одного из обвиняемых Елена Барзукаева. Об этом, по ее словам, Щуров лично сообщил в ходе телефонного разговора, состоявшегося 11 августа. Аудиосвязь между руководителем Следственного управления и матерью стала возможной при содействии тележурналиста Алексея Пиманова, отметила Барзукаева.

"Мы бы хотели встретиться лично, но из-за пандемии это было невозможно. По телефону Анатолий Щуров внимательно выслушал, обещал взять под контроль, объективно во всем разобраться и дать нам полный ответ", - пояснила Елена Барзукаева.

Пока же следователи в десятый раз отказали в возбуждении уголовного дела по сообщению о пытках. "В начале июня мы передали следователям фотографии окровавленных вещей, в которые были одеты наши дети в день задержания. Но, видимо, и этого оказалось недостаточно следователям - они вынесли очередной отказ. Текст постановления мы пока не видели, но мы намерены запросить его в следственном отделе", - добавила Барзукаева.

По ее мнению, доследственная проверка по их заявлению проводилась не в полной мере, а все новые постановления просто переписываются с предыдущих с изменением дат. "Наших детей покалечили, изуродовали. Мы хотим узнать, где это произошло. Мы писали заявление о пытках, приложили в подтверждении этого медицинские документы. Ислама и Гасана прооперировали. Теперь еще в подтверждение предоставили фотографии окровавленных вещей. Но те, кто это сделал, не несут ответственности. Вместо того чтобы провести очные ставки с теми, кого называют наши дети, следователи пишут, что не могут найти понятых", - возмутилась Елена Барзукаева.

Мать Барзукаева заявила о провокациях на пикете

9 августа матери Барзукаева и Мирзалиева, а также тетя Гасана Курбанова провели одиночные пикеты в Махачкале. Жительницы Дербента вышли с фотографиями обвиняемых - как они указали на плакатах, "до и после пыток". На другом плакате, который они разворачивали по очереди, были снимки одежды со следами крови и надписью: "вещи после зверских пыток".

Как отметила Елена Барзукаева, пикет прошел спокойно, но активисток, как она считает, сознательно провоцировали на нарушение. "Сотрудники полиции были на месте, но не препятствовали его проведению, так как мы ничего не нарушали. Один из полицейских просил развернуть и второй плакат возле стоявшей на пикете. Мы не стали этого делать, чтобы одиночный пикет не превратился в митинг. Развернуть свернутый второй плакат просил еще один мужчина в гражданской одежде. Он уверял, что следит за ситуацией вокруг наших детей, что поддерживает нас. Но это больше походило на провокацию", - рассказала мать Ислама Барзукаева.

На пикете 19 февраля родственницы обвиняемых обнародовали фамилии силовиков, которых считают причастными к пыткам. Эти заявления обернулись для Елены Барзукаевой исками со стороны силовиков. Барзукаева пояснила суду, что раз следователи отказались давать ход жалобе, у нее не было другого способа помочь сыну, кроме как озвучить в прессе и на пикетах имена тех, кто мог быть причастен к пыткам. Суд отказал всем трем силовикам, один из них обжаловал это решение.

Барзукаев и Мирзалиев остаются в Астрахани

Оба уголовных дела в отношении трех жителей Дербента переданы в суд в Ростове-на-Дону, но рассмотрение дела по существу еще не началось. Ислам Барзукаев и Мирзаали Мирзалиев еще находятся в Астрахани, куда их в конце июня этапировали из Махачкалы, отметила Барзукаева. "Сейчас они еще находятся там, но их уже должны отправить в Ростов-на-Дону, где пройдет суд. Пока их туда не привезут, заседание не начнется", - пояснила Елена Барзукаева.

Гасана Курбанова этапировали позже, но около недели назад его уже отправили из Астрахани в Ростов-на-Дону, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его тетя Зайнаб Рабаданова.

Если суд не допустит к защите Барзукаева и Курбанова адвоката, который представлял их интересы на предварительном следствии и отстраненного от дела через 22 месяца решением следователя, то родители намерены нанять другого защитника, добавила Барзукаева.