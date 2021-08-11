11 августа 2021, 19:28

Защищала достоинство своей семьи – требовала справедливого расследования и наказания виновных в смерти мужа в результате пыток

Деятельность в 2020 году

В конце августа житель Южной Осетии Инал Джабиев был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики. После нескольких дней допросов, 28 августа он скончался. В этот же день в интернете были опубликованы фотографии с многочисленными следами увечий на теле.

Прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Эта версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова (всего по делу о покушении на главу МВД были арестованы 52 человека) о том, что к ним применяли жестокие пытки. После побоев Цховребов попал в больницу в тяжелом состоянии и не мог ходить .

4 декабря вдова скончавшегося Оксана Сотиева вместе с матерью мужа и другими родственниками вышли на Театральную площадь Цхинвала, где оставались в течении последующих 82 дней, требуя справедливого расследования гибели Инала Джабиева, наказания виновных и отставки генпрокурора.

16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза от местного эксперта Зарины Дзагоевой, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти. Сотиева доверяет выводам этой эксперизы, согласно которым смерть ее мужа «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы».

21 декабря с участниками акции встретились местные чиновники и призвали покинуть центральную площадь, «чтобы не замерзнуть». Протестующие отказались это сделать.

По словам Оксаны, чиновники неоднократно предпринимали попытки уговорить их прекратить акцию на площади. Президент Бибилов требовал у брата-близнеца ее мужа Ацамаза увести семью с площади в обмен на закрытие его уголовного дела . Человек от генпрокурора предлагал в обмен на прекращение протеста оплатить все расходы, касающиеся похорон, и взять на себя расходы на оставшихся без отца детей.

26 февраля 2021 года Оксана объявила о завершении бессрочной акции протеста в связи с ухудшением состояния здоровья родителей Джабиева.

Биография

Родилась в 1988 году .

У Оксаны трое малолетних детей .

Профессиональная и общественная деятельность

В январе 2021 года объявила о создании общественного движения, активисты которого будут добиваться справедливого расследования смерти Джабиева, а также заниматься защитой прав жителей Южной Осетии.

В мае 2021 года «Гражданская платформа. Справедливость. Инал Джабиев» 1 заявила о тенденциозности следствия и давлении на Зарину Дзагоеву, которая является единственным экспертом, которая лично осматривала тело Джабиева.

Примечания