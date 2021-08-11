11 августа 2021, 19:28
Оксана Сотиева
Защищала достоинство своей семьи – требовала справедливого расследования и наказания виновных в смерти мужа в результате пыток
Деятельность в 2020 году
В конце августа житель Южной Осетии Инал Джабиев был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики. После нескольких дней допросов, 28 августа он скончался. В этот же день в интернете были опубликованы фотографии с многочисленными следами увечий на теле.
Прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Эта версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова (всего по делу о покушении на главу МВД были арестованы 52 человека) о том, что к ним применяли жестокие пытки. После побоев Цховребов попал в больницу в тяжелом состоянии и не мог ходить 1.
4 декабря вдова скончавшегося Оксана Сотиева вместе с матерью мужа и другими родственниками вышли на Театральную площадь Цхинвала, где оставались в течении последующих 82 дней, требуя справедливого расследования гибели Инала Джабиева, наказания виновных и отставки генпрокурора.
16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза от местного эксперта Зарины Дзагоевой, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти. Сотиева доверяет выводам этой эксперизы, согласно которым смерть ее мужа «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы».
21 декабря с участниками акции встретились местные чиновники и призвали покинуть центральную площадь, «чтобы не замерзнуть». Протестующие отказались это сделать.
По словам Оксаны, чиновники неоднократно предпринимали попытки уговорить их прекратить акцию на площади. Президент Бибилов требовал у брата-близнеца ее мужа Ацамаза увести семью с площади в обмен на закрытие его уголовного дела 2. Человек от генпрокурора предлагал в обмен на прекращение протеста оплатить все расходы, касающиеся похорон, и взять на себя расходы на оставшихся без отца детей.
26 февраля 2021 года Оксана объявила о завершении бессрочной акции протеста в связи с ухудшением состояния здоровья родителей Джабиева.
Биография
Родилась в 1988 году 3.
У Оксаны трое малолетних детей 4.
Профессиональная и общественная деятельность
В январе 2021 года объявила о создании общественного движения, активисты которого будут добиваться справедливого расследования смерти Джабиева, а также заниматься защитой прав жителей Южной Осетии.
В мае 2021 года «Гражданская платформа. Справедливость. Инал Джабиев» заявила о тенденциозности следствия и давлении на Зарину Дзагоеву, которая является единственным экспертом, которая лично осматривала тело Джабиева.
Примечания
- «Выбивать признание становится проще, чем искать улики и доказывать вину» // Коммерсант, 30 декабря 2020 года
- Оксана Сотиева: «Президент лично ему позвонил и сказал, чтобы он увел семью с площади» // Эхо Кавказа, 21 декабря 2020 года
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100058703986846&sk=about_contact_and_basic_info
- Кто убил Инала Джабиева в Южной Осетии? Семья не уйдет с площади, пока не накажут милицию // JAMnews, 6 декабря 2020 года