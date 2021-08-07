Сообщение о расследовании деятельности "Комитета против пыток" насторожило правозащитников

07 августа 2021, 08:18

Преследование "Комитета против пыток" и его главы Игоря Каляпина является следствием работы этой организации, занимающейся предотвращением и расследованием нарушений прав человека, в том числе на Северном Кавказе, заявили правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", "Комитет против пыток" неоднократно участвовал в расследованиях и судебных процессах на Северном Кавказе. Так, прокуратура Прикубанского округа Краснодара по жалобе юристов "Комитета против пыток" отменила постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках местного жителя Евгения Ластина, рассказал в конце июня руководитель краснодарского отделения комитета Сергей Романов.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Игоря Каляпина.

Главу "Комитета против пыток" (КПП) Игорь Каляпин в прокуратуре Нижнего Новгорода ознакомили с делом об административном производстве в отношении возглавляемой им организации. Ему сообщили, что прокуратура расследует дело, по итогу расследования которого Минюст РФ может признать КПП "иностранным агентом". Дело основано на политическом исследовании, которое было написано по запросу надзорного ведомства сотрудника Нижегородского государственного университета, рассказал Игорь Каляпин. Заявление, послужившее поводом для проверки, подавал нижегородец Илья Савинов, бывший член Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщило 5 августа издание "Медизона".

"В исследовании говорится, что КПП сотрудничает с нежелательными организациями. Был приведет только один пример пятилетней давности - речь идет о сотрудничестве с чешской организацией People in Need "Человек в беде"*. Действительно, мы сотрудничали, это не нарушало законодательства, а в 2016 году организация присудила нам премию, мы ездили в Чехию ее получать", - рассказал Игорь Каляпин корреспонденту "Кавказского узла".

Однако "нежелательной" People in Need* была признана только три года спустя после сотрудничества с КПП, указал правозащитник. "Нам ставят в вину сотрудничество с организацией, когда она еще не была признана "нежелательной" и сотрудничество с ней было законным, легальным", - пояснил Игорь Каляпин.

Правозащитник заявил, что не понимает, какие именно претензии предъявляются к "Комитету против пыток". "Комментариев от Генеральной прокуратуры и Минюста нам не поступало, на сайте нет мотивировочной части. От эксперта - одни пространные рассуждения, он почему-то делает вывод, что КПП, как и ранее, до сих пор сотрудничает с иноагентами, которые работают в интересах других государств. Мое мнение - правосудие демонстративно отменили. Мол, посадим любого, не важны основания и доказательства", - рассказал Игорь Каляпин.

"Комитет против пыток", хоть и занимается проблемами Северного Кавказа, но не делает исключений для регионов, отметил Игорь Каляпин. КПП проводит расследования как в этом, так и в других регионах, по заявлениям граждан о пытках. Организация добивается от следственных органов проведения эффективного официального расследования и уголовного преследования должностных лиц, виновных в пытках.

"Результаты бывают двух видов: либо мы рано или поздно добиваемся обвинения и направления дела в суд; либо подробно, с фактами и фамилиями описываем проблему безнаказанности, т.е. объясняем, почему пытки остаются безнаказанными, на какие нарушения закона идут следователи СКР и прокуроры, чтобы отмазать виновных в пытках сотрудников правоохранительных органов от уголовной ответственности", - пояснил Игорь Каляпин.

Особенность Северного Кавказа состоит в том, что приговоров в отношении "кадыровцев" там не было вообще, несмотря на то, что следы почти во всех случаях, которые КПП расследовал, вели в конкретные подразделения МВД по Чеченской республике или к конкретным должностным лицам, сообщил Игорь Каляпин.

"Но как только эти лица становились известны следствию, расследование фактически останавливалось, при этом всегда грубо нарушался уголовно-процессуальный закон. Мы об этом писали доклады как руководству РФ, так и в международные органы и организации", - рассказал правозащитник.

В университете Нижнего Новгорода корреспонденту "Кавказского узла" не сообщили имени автора исследования, использованного в административном производстве в отношении "Комитета против пыток", и отказали в комментариях.

На Северном Кавказе жестко ограничена работа правозащитных организаций, однако "Комитет против пыток" неоднократно выезжал туда для расследований и участия в судебных процессах. Это делалось, несмотря на очевидные угрозы Игорю Каляпину, например, когда его забросали яйцами, что "является прямой угрозой жизни", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" нижегородский правозащитник, руководитель проектов в Центре документации имени Натальи Эстемировой Станислав Дмитриевский.

Напомним, нападение на члена президентского Совета по правам человека, главу Комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина было совершено в Чечне вечером 16 марта 2016 года возле гостиницы "Грозный Сити", откуда он был выселен. В нападении на правозащитника, по словам очевидца, участвовали около 15 человек. Они сбили Каляпина с ног, метнули в него около 20 яиц, затем обсыпали мукой и облили зеленкой. После нападения в Грозном Игорь Каляпин уехал в Ставропольский край.

Преследование КПП и самого Каляпина, по его мнению, является следствием деятельности организации, занимающейся предотвращением и расследованием нарушений прав человека, в том числе на Северном Кавказе, предоставлением адвокатов жертвам насилия.

"Ситуация с правами человека на Северном Кавказе куда хуже, чем в целом по России. Проблема носит системный характер. Но местные власти не хотят огласки и правды. Это особенно чувствительная тема для местных глав. Понятно, что "Комитет против пыток" превращается в глазах власти в серьезного врага, озвучивая гражданам проблему и заступаясь за невиновных", - рассказал Дмитриевский.

КПП всегда добивается правды, независимо от срока процесса, подчеркнул Дмитриевский. По его словам, были дела, которые комитет вел по восемь лет.

"Очевидно, преследование связано с профессиональной деятельностью, она опасна нарушителям прав человека. Комитет работал на Кавказе, несмотря на сожжение офиса, нападение на Каляпина - очевидные предупреждения, что на Кавказе КПП не рады. С одной стороны, это делает честь организации, с другой - это фактор риска, что можно получить не только административное дело, но и уголовное. КПП - это бельмо на глазу власти, для меня не удивительно его преследование", - рассказал Дмитриевский.

Впрочем, сотрудники КПП, а также глава комитета Игорь Каляпин, "...люди не из робкого десятка", - отметил правозащитник. Он уверен, что продержавшаяся 21 год организация в случае закрытия найдет иной формат работы.

"Комитет против пыток" не имеет отношения к статусу "иноагент" в том понимании, в котором в него вкладывают российские власти, как во врага страны, указала председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина. КПП, занимающаяся проблемами Северного Кавказа, уничтожается госорганами, как организация, освещающая проблемы общества, указала правозащитница.

"Уже всех правозащитников признали иноагентами, чего ж КПП не признать. Как говорится, добро пожаловать в команду, продолжается идиотическая компания", - считает Светлана Ганнушкина.

По словам правозащитницы, Игорь Каляпин с ней созванивался и интересовался, как действовать в сложившейся ситуации. Ганнушкина посоветовала ему два варианта: либо обжаловать решение о признании иноагентом, либо смириться.

* – зарегистрированная в Чехии организация People in Need "Человек в беде" в ноябре 2019 года включена Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.