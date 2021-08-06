Самовыдвиженцы в депутаты Госдумы в Калмыкии начали выбывать из выборной гонки

06 августа 2021, 05:52

Трое самовыдвиженцев прекращают участвовать в выборах в Калмыкии. Анатолий Лиджиев добровольно снял свою кандидатуру, а Дмитрий Бурнинов не сдал в избирком документы. Председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев признал, что не смог собрать необходимое для регистрации количество голосов.

Как писал "Кавказский узел", председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа, самовыдвиженец Валерий Бадмаев 31 июля заявил о дискриминации беспартийных кандидатов, которые вынуждены в условиях пандемии и жары собирать почти семь тысяч подписей. С ним согласны самовыдвиженцы Дмитрий Бурнинов и Валентина Эрдниева. Руководитель калмыцкого отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова заявила, что рекламные агентства отказали партии в размещении агитационных материалов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Двое самовыдвиженцев не сдали в избирком документы на регистрацию

Избирательная комиссия Калмыкии 4 августа завершила прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы. Документы представили все десять кандидатов, выдвинутых политическими партиями, семь из них уже зарегистрированы: Петр Вышкварок (ЛДПР), Владимир Бамбаев ("Российская партия свободы и справедливости"), Санал Боваев ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Санал Убушиев (КПРФ), Андрей Чиджиев ("Новые люди"), Цэрен Очир-Горяев ("Родина"), сообщается на сайте регионального избиркома.

На рассмотрении находятся документы трех кандидатов от партий - Бадмы Башанкаева ("Единая Россия"), Елены Котеновой ("Яблоко"), Хонгора Марилова ("Гражданская платформа") и двух самовыдвиженцев - Валерия Бадмаева и Валентины Эрдниевой.

"Решение о регистрации либо отказе в регистрации данных кандидатов будет принято Избирательной комиссией Республики Калмыкия <…> не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата", - указывает региональный избирком.

5 августа республиканская избирательная комиссия сообщила об отказе в регистрации самовыдвиженцам Анатолию Лиджиеву и Дмитрию Бурнинову. Первый добровольно снял свою кандидатуру, второй - не сдал в избирком документы, уточняется в сообщении избиркома.

Напомним, ранее рекомендованный Съездом ойрат-калмыцкого народа кандидат Дмитрий Бурнинов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что считает "бессмысленной" процедуру сбора подписей. "Сбор идет - волонтеры помогают. Но с точки зрения результата это бесполезное занятие. Так что этот сбор можно назвать символическим. Сколько собрали, не знаю. Я сейчас в Москве и не интересовался статистикой. В принципе, такое развитие событий было предсказуемо. Но съезд предложил мою кандидатуру - я подал документы ", - сказал Бурнинов.

Подписи для регистрации в качестве кандидатов в депутаты собирали только самовыдвиженцы: им необходимо было заполнить специальные подписные листы, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник избиркома Калмыкии. "По закону, сбор подписей через портал "Госуслуги" возможен только на выборах глав субъектов и выборах депутатов региональных законодательных органов. На выборах в Госдуму такой опции не предусмотрено", - сказала представитель избирательной комиссии.

Самовыдвиженцам было предложено в Элисте четыре пункта сбора подписей, сообщила она. "Каких-либо жалоб в комиссию на этапе регистрации пока не поступало", - заверила сотрудник избиркома.

Рекламные агентства в Элисте отказались размещать баннеры коммунистов

Избирательная кампания только набирает ход, поэтому для фиксации серьезных нарушений "еще слишком рано", заявила корреспонденту "Кавказского узла" секретарь по идеологической работе калмыцкого отделения КПРФ Мигмир Бембеева. При этом она подтвердила информацию Натальи Манжиковой о том, что рекламные агентства отказываются предоставлять площадь для размещения баннеров оппозиционных партий.

"По закону, баннеры можно размещать только на определенных рекламных площадях - принадлежащих компаниям, которые перед выборами подали соответствующие заявки. Часть этих площадей сразу - еще где-то в марте - выкупила ЛДПР. А оставшиеся никому не отдают. Хотя свободные места есть. Как я понимаю, их держат для "Единой России". Но прямо об этом никто не говорит. Отказывая нам, в рекламных агентствах ссылаются на некий запрет городских властей. И хотя компании вроде зарегистрированы в Волгограде, они зависимы от администрации Элисты, потому что земля находится в муниципальной собственности. Если предприниматель без согласования разместит наш баннер, его лишат возможности работать в городе", - рассказала Бембеева.

При этом она отметила, что КПРФ удалось разместить "два односторонних баннера" в административном центре Целинного района - селе Троицком. "В Элисте ни одного нашего баннера нет, хотя мы всегда вывешивали. Будем искать альтернативные способы наглядной агитации. У нас есть информация, что нам запретят размещать плакаты в городском транспорте. Но отказа пока не было – ждем ответ", - добавила представитель КПРФ.

Представитель избиркома 31 июля сообщила, что агитацию через СМИ кандидаты смогут начать "за 28 дней до дня голосования" (выборы пройдут 17-19 сентября). "Сейчас кандидаты имеют право вести агитацию, но не через средства массовой информации", - уточнила она.

Бадмаев намерен судиться из-за "дискриминации" беспартийных самовыдвиженцев

Председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа, главный редактор газеты "Современная Калмыкия", самовыдвиженец Валерий Бадмаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не смог собрать необходимое для регистрации количество подписей. "Все документы 4 августа мы сдали - избирком принял. Но ясно, что будет отказ, потому что мы собрали всего чуть больше четырех тысяч подписей, а сдали 3855. Остальное сами отбраковали. При этом, согласно российскому законодательству, нам надо было собрать голоса трех процентов населения республики, то есть 6405 подписей, плюс пять процентов от этого числа (ранее Бадмаев сообщал, что в общей сложности для самовыдвижения нужно собрать 6732 подписи - прим. "Кавказского узла")", - сообщил Бадмаев.

Пандемия сильно затруднила сбор подписей - два сборщика и пять членов исполкома съезда, которые могли бы помочь в координации работы, заболели коронавирусом, заявил он. Бадмаев намерен оспорить в суде завышенную, на его взгляд, планку сбора подписей для самовыдвиженцев, поскольку считает, что эта норма избирательного законодательства дискриминирует беспартийных кандидатов.

"Пандемия реально мешала сбору. Многие люди не пускали сборщиков подписей, потому что боялись заразиться. Кроме того, почему нам нужно собирать подписи аж трех процентов? Я изучил практику европейских стран - там максимально собирают 500 подписей. Да и если посмотреть на наши реалии. Беспартийный должен собрать почти семь тысяч подписей. А, допустим, "Яблоко" выдвигает кандидата по одномандатному округу, имея в республике примерно 50 членов партии. Членов ЛДПР на бумаге 150 человек, по факту их меньше - и тоже без проблем выдвигают кандидата. Я хочу довести это дело до Конституционного суда, чтобы либо отменить барьеры, либо свести их к минимуму - с прицелом на предстоящие выборы в Народный хурал. Иначе через два года мы столкнемся с такой же ситуацией", - сказал Бадмаев.

Опыт участия в предвыборной кампании главред "Современной Калмыкии" назвал "бесценным". "Я рад, что ввязался в эту борьбу. Поначалу народ долго раскачивался, но в конце я увидел массу воодушевленных людей, которые бесплатно и с энтузиазмом помогали собирать голоса. Если бы я не надеялся на партию "Яблоко", мог бы успеть собрать нужное количество голосов. Мы начали сбор подписей 14 июля, а могли бы начать 25-26 июня. И если бы мы раньше догадались устанавливать урны в людных местах, в супермаркетах, то тоже могли справиться с задачей. Один сборщик с урной за шесть дней собрал почти 300 подписей. Прохожие, которым объясняли, что идет сбор подписей, специально возвращались с паспортами, чтобы заполнить подписные листы. Много таких "если". Но все это было впервые. Зато теперь у нас будет опыт", - отметил оппозиционный политик.

Федеральное руководство партии "Яблоко" 3 июля отказалось регистрировать Бадмаева кандидатом в депутаты от партии, несмотря на то, что региональное отделение рекомендовало его кандидатуру, рассказал главред "Современной Калмыкии" 9 июля.

Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа большинством голосов решил поддержать на выборах Санала Убушиева, но обойтись при этом без агитации за КПРФ, сообщил Бадмаев. "Мы решили, что будем теперь поддерживать Убушиева как одномандатника, но за КПРФ агитировать не будем. Съезд - надпартийная структура. В наших рядах есть представители разных партий. Из тех, кого Съезд рекомендовал партиям для выдвижения, остался только Убушиев. Бурнинов не сдал документы. Валентина [Эрдниева] выдвинулась по собственной инициативе", - пояснил главред "Современной Калмыкии".

Бадмаев не увидел явных нарушений со стороны оппонентов или избирательной комиссии на стадии регистрации, но назвал "издевательством" предложенное избиркомом помещение для сбора подписей. "Выделили где-то в безлюдном районе какое-то сомнительное помещение - кто туда пойдет? Я даже не собирался им пользоваться. Нам сторонники предоставили кабинет в центре города. Там и вели прием", - рассказал самовыдвиженец.

Эрдниеву возмутило предоставленное избиркомом помещение для сбора подписей

Валентина Эрдниева также не воспользовалась помещением, предоставленным избиркомом для сбора подписей. 30 июля она рассказала в публикации в соцсетях, что председатель избиркома Бембя Чужаев лишь 28 июля сообщил ей, что администрация Элисты готова выделить помещение в восьмом микрорайоне города. Однако человек, указанный как контактное лицо, заявил ей, что в этом помещении идет ремонт и предложил взамен другое - на улице Илишкина (в центре города, но в стороне от оживленных улиц – прим. прим. "Кавказского узла"). Дальнейшие события Эрдниева сняла на видео.

В первом ролике видно, как мужчина и женщина открывают двери в заброшенном помещении. Эрдниевой предлагают на выбор два пустых кабинета. На втором видео активистка Съезда возвращает ключи чиновникам. "Я хочу сказать, что я отказываюсь от помещения, которое вы мне предоставили. Оно не соответствует никаким нормам. Там нет ни столов, ни стульев. Очень грязно. Поэтому хочу сказать, что помещение мне не нужно", - говорит она.

Связаться с Эрдниевой и получить комментарии по поводу ситуации с помещением, а также узнать, сколько подписей в свою поддержку она сдала в избирком, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.