Санал Убушиев (слева), фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла"

01 августа 2021, 03:34

Избирком зарегистрировал Санала Убушиева кандидатом в депутаты Госдумы

Избирательная комиссия Калмыкии зарегистрировала кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ активиста съезда ойрат-калмыцкого народа Санала Убушиева.

Как писал «Кавказский узел», руководитель движения "Наша Калмыкия" Санал Убушиев был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ как по партийному списку, так и единственным кандидатом по Калмыцкому одномандатному округу.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Избирком Калмыкии 30 июля зарегистрировал пять кандидатов в депутаты: Наталью Манжикову («Справедливая Россия»), Санала Убушиева (КПРФ), Владимира Бамбаева («Российская партия свободы и справедливости»), Андрея Чиджиева («Новые люди») и Санала Боваева («Партия пенсионеров за социальную справедливость»). 26 июля был зарегистрирован Петр Вышкварок (ЛДПР). Всего на регистрацию было подано 14 заявлений, четыре из них – от самовыдвиженцев, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» 31 июля представитель республиканской избирательной комиссии.

Агитацию через СМИ кандидаты смогут начать «за 28 дней до дня голосования» (выборы пройдут 17-19 сентября). «Сейчас кандидаты имеют право вести агитацию, но не через средства массовой информации. И, насколько я знаю, они уже этим занимаются – проводят встречи с избирателями», - добавила она.

Согласно информации, размещенной на сайте избиркома, срок сдачи документов для регистрации кандидатов истекает 4 августа.

Факт регистрации послужит толчком к более активной агитационной работе, поскольку до этого «была опасность», что избирком не допустит до выборов «реальных оппозиционных кандидатов», заявил корреспонденту «Кавказского узла» активист съезда ойрат-калмыцкого народа Санал Убушиев.

«По партийному списку меня зарегистрировали 24 июля, 30 июля – по Калмыцкому одномандатному округу. Теперь буду активно агитировать, выходить в соцсети. До этого я ограничивался встречами с избирателями – ездил по районам вместе с депутатами-коммунистами. Они отчитывались о работе, а я рассказывал о себе, отвечал на вопросы», - добавил он.

Примечание:

"Калмыцкие активисты заявили о неэффективности действующей власти", "Акция сторонников Навального в Элисте прошла в формате прогулки", "Студенты объяснили мотивы своего участия в акциях за Навального в Калмыкии".

Автор: Бадма Бюрчиев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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