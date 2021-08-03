Мэрия Каменска-Шахтинского объявила траур по сотрудникам химкомбината

03 августа 2021, 11:50

В связи со смертью семи сотрудников химкомбината "Каменский" 4 августа в Каменске-Шахтинском объявлено днем траура, сообщила городская администрация. Прокуратура и Следственный комитет отказались разглашать информацию об инциденте на оборонном предприятии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что после аварии на химкомбинате в Каменске-Шахтинском, в результате которой умерли семь человек, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

29 июля в одном из цехов химкомбината "Каменский" в Каменске-Шахтинском произошел пожар. С серьезными ожогами были госпитализированы семь работников, все они, по данным источников, позднее скончались в больницах. Последним умер вчера, 2 августа, 33-летний бригадир, который находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ, сообщили источники.

В городе объявлен траур по умершим

Администрация Каменска-Шахтинского сегодня подтвердила смерть семи рабочих химкомбината. "В результате произошедшей 29 июля 2021 года нештатной ситуации в одном из цехов Федерального казенного предприятия «Комбинат «Каменский» мы понесли тяжелую утрату. Безвременно ушли из жизни семь человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Глава городской администрации Владимир Шевченко объявил 4 августа городским днем траура по умершим. "В день траура 4 августа на всей территории города будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия", - сказано в публикации.

2 августа, когда было известно о смерти только шестерых человек, Владимир Шевченко объяснил, почему в городе до сих пор не объявили траур.

"Я понимаю, когда произошла трагедия и одномоментно погибли люди. А когда люди еще живы, то как-то не совсем корректно, наверное, это", - привело его слова 161.ru.

По словам Шевченко, официального сообщения администрация не делала, так как его сделали на самом комбинате.

Химкомбинат «Каменский» опубликовал заявление о пожаре 30 июля, спустя 17 часов после аварии. "Около 20:00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. [...] Вредных выбросов в атмосферу не поступило", - привело в тот же день сообщение химкомбината издание.

Комбинат "Каменский" - градообразующее предприятие Каменск-Шахтинского. Он был создан в 1939 году. Комбинат выпускает химическую продукцию спецназначения, а также продукцию гражданского назначения, в частности, лаки, смолы, антифризы и клей. Учредителем предприятия является Минпромторг России.

Прокуратура и Следком отказались комментировать инцидент на секретном предприятии

По данным «Новой газеты», пожар произошел в подразделении, занятом производством полимерной продукции. Согласно данным сервиса "Картотека.Ру", основной вид деятельности Федерального казенного предприятия «Комбинат «Каменский» - производство оружия и боеприпасов, сообщило 2 августа издание.

ФКП «Комбинат «Каменский» официально появился в 2006 году. Количество работающих на нем людей является гостайной, как и любая информация об инцидентах. По состоянию на 2 августа прокуратура Ростовской области и областное управление СКР "категорически отказались давать комментарии" по поводу происшествия на химкомбинате и давать пояснения, проводится ли проверка на предприятии и возбуждено ли уголовное дело, сообщило издание.

30 июля Минпромторг России сообщил, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, "не предполагает нахождение людей в цеху". Семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом компенсации и оказана необходимая помощь, заверило министерство. Обстоятельства произошедшего изучает оперативная группа во главе с директором Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрием Капрановым.

"Учитывая секретность комбината, по сути, владелец предприятия будет проверять себя сам. В ведомстве пообещали, что в состав комиссии войдут представители отраслевых институтов", - говорится в материале издания.