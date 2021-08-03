Химкомбинат в Каменске-Шахтинском. Фото: fkpkk.ru

03 августа 2021, 10:44

Авария на химкомбинате в Ростовской области обернулась уголовным делом

Дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов возбуждено после аварии на химкомбинате в Каменске-Шахтинском, в результате которой умерли семь пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в одном из цехов химкомбината "Каменский" в Каменске-Шахтинском произошел пожар. С ожогами были госпитализированы семь человек, все они скончались.

Гибель рабочих химкомбината будут расследовать в рамках уголовного дела, сообщил информированный источник. "По факту гибели рабочих на химкомбинате возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - цитирует источник "Интерфакс".

Минпромторг России 30 июля сообщил, что технологическая операция, при проведении которой произошел пожар, "не предполагает нахождение людей в цеху". Ведомство заверило, что семьям жертв аварии будут выплачены все предусмотренные законом компенсации и оказана необходимая помощь.

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