02 августа 2021, 21:21

Умер седьмой пострадавший при аварии на химкомбинате в Ростовской области

Никто из пострадавших при аварии на химкомбинате в Каменске-Шахтинском не выжил, в больнице умер седьмой пострадавший. Инцидент расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в одном из цехов химкомбината "Каменский" в Каменске-Шахтинском произошел пожар. С ожогами были госпитализированы семь человек, один из них умер в больнице. 1 августа число умерших увеличилось до четырех. Сегодня в больнице скончались еще двое пострадавших. Сообщалось, что последний выживший после аварии находится в коме в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Технологическая операция, при проведении которой произошел пожар, "не предполагает нахождение людей в цеху", информировал 30 июля Минпромторг России, заверив, что семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом компенсации и оказана необходимая помощь.

О том, что сегодня в больнице скончался находившийся в коме после аварии на химкомбинате мужчина, сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП", - заявил источник, слова которого приводит ТАСС.

Эту же информацию подтвердил информированный источник РИА Новости.

"В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин", - заявил информированный источник "Интерфакса".

По словам этого источника, гибель рабочих будут расследовать по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Уголовное дело возбуждено Следственным управлением СКР по Ростовской области, отмечает ТАСС.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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