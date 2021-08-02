До шести выросло число погибших после аварии на химкомбинате в Ростовской области

02 августа 2021, 15:58

Количество погибших работников химкомбината в Ростовской области выросло до шести после того, как в больнице скончались еще двое пострадавших. Последний выживший после аварии находится в коме в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в одном из цехов химкомбината "Каменский" в Каменске-Шахтинском произошел пожар. Были госпитализированы семь человек, один из них умер в больнице. 1 августа число умерших от ожогов, полученных при пожаре на химкомбинате "Каменский", увеличилось до четырех, после того, как еще три человека умерли в больнице от ожогов.

Технологическая операция, при проведении которой произошел пожар, "не предполагает нахождение людей в цеху", информировал 30 июля Минпромторг России, заверив, что семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом компенсации и оказана необходимая помощь.

В Ростовской области умерли в больнице еще два сотрудника химкомбината "Каменский", в котором 29 июля возник пожар, сообщил сегодня со ссылкой на информированный источник "Интерфакс". "К сожалению, еще два человека умерли. Таким образом, уже шесть погибших: две женщины и четверо мужчин", - процитировало своего источника агентство.

Из семи пострадавших в настоящее время в больнице остается один сотрудник химкомбината, информировало сегодня со ссылкой на собственный источник РИА "Новости". Он в реанимации в тяжелом состоянии.

К утру понедельника умерли 50-летняя женщина и 34-летний мужчина, которого ранее удалось перевезли в ростовскую БСМП, потому что у него было 80% ожогов тела. Остальные сотрудники химкомбината получили 100% ожогов, были нетранспортабельны и остались в реанимации ЦГБ Каменска-Шахтинского, сообщило сегодня со ссылкой на родственников погибших издание 161.ru.

Оставшийся в живых сотрудник той дежурной смены - это 33-летний бригадир. Он по-прежнему находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.