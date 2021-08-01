01 августа 2021, 17:02

Выросло число умерших после пожара на химкомбинате в Каменске-Шахтинском

Еще три человека умерли в больнице от ожогов, полученных при пожаре на химкомбинате в Ростовской области, и общее число погибших достигло четырех, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля в одном из цехов химкомбината "Каменский" в Каменске-Шахтинском произошел пожар. Были госпитализированы семь человек, один из них умер в больнице.

Технологическая операция, во время которой произошел пожар, "не предполагает нахождения людей в цеху", сообщил 30 июля Минпромторг России, заверив, что семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом компенсации и оказана необходимая помощь.

Число умерших от ожогов, полученных при пожаре на химкомбинате "Каменский", увеличилось до четырех, сообщил информированный источник. "В больнице скончались еще три сотрудника предприятия", - сказал он.

По словам источника, еще три сотрудника предприятия находятся в больнице в тяжелом состоянии. "Им оказывается вся необходимая помощь, но они в очень тяжелом состоянии", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

Эту информацию подтвердил сегодня источник Donday.ru. "По состоянию на 1 августа число жертв достигло четырех. Состояние еще троих остается крайне тяжелым", - приводит его слова издание.

Минздрав Ростовской области и Минпромторг России, по состоянию на 16.55 мск, не подтвердили на своих сайтах эти сведения.

Примечание:

"Семь человек стали жертвами взрыва на химкомбинате в Ростовской области", "Главный инженер таганрогского водоканала уволен после аварии на очистных сооружениях", "Двое рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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