Тумсо сообщил о похищении чеченского блогера

29 июля 2021, 02:45

Уроженец Чечни, известный в соцсетях как Аюб Вахаевич, пропал после публикации видеоролика с критикой местных властей, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов. Подписчики канала Аюба Вахаевича в YouTube выразили беспокойство за его судьбу.

Чеченский блогер Аюб Вахаевич был похищен кадыровцами приблизительно пять дней назад, сообщил 28 июля блогер Тумсо Абдурахманов.

Блогер исчез после того, как опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором выразил "недовольство властью в некоторых моментах, например за принуждение к вакцинации и не дозволение добывать щебень в русле реки Гумс, без выплаты дани", написал Абдурахманов в своем Telegram-канале Аbu-Saddam Shishani. Он также отметил, что "и само название ролика вряд ли придётся по душе кадыровцам".

"Сам парень является уроженцем села Бачи-Юрт, Курчалоевского района Чечни", - отметил Абдурахманов.

Видеоролик с названием "Туристам безопаснее в Чечне, чем самим чеченцам" длиной чуть более 13 минут был опубликован 21 июля на странице Аюба Вахаевича в Facebook и на его YouTube-канале, насчитывающем 9,22 тысячи подписчиков.

В видеоролике блогер проводит обзорную экскурсию по селу Бачи-Юрт. Видео сопровождается речью частично на русском, частично на чеченском языке. "Туристам безопаснее здесь (в Чечне) намного, чем чеченцам, которые живут здесь", - говорит Аюб Вахаевич на видео. Свой обзор он завершает фразой: "Как говорят, Чечня - самый безопасный регион России. Будем проверять".

По данным на 1.50 мск 29 июля ролик на youtube-канале набрал 8 943 просмотра и 218 комментариев. Авторы комментариев посочувствовали блогеру и укорили его за неосмотрительность.

"Проверил на себе, какой Чечня безопасный регион, и его забрали кадыровцы. Вот так проверил. А разве ты не знал? Зачем было это делать? Ведь никто в Чечне за тебя и голос не даст. Ведь все мы напуганы этой властью", - написал Beautiful Koran.

"Чечня страна чудес: вышел на улицу и исчез", - иронично заметил Lion _85.

"Кадыровские шакалы взяли в заложники смелого парня", - написал Trafalgar Law.

"Ничего плохого он не сказал, очень корректно, у каждого своё мнение", - заметил пользователь 100% Сто процентов.

"У него много детей. Когда он еле сводил концы с концами, ему никто не помогал [...] Как он живёт, не было до него дела. А вот он что-то сказал против власти, сразу нашли и забрали уже пять дней", - рассказал о авторе видеоролика Asab Asab.

Всего на YouTube-канале Аюба Вахаевича с 26 декабря 2019 года опубликовано 27 видеороликов, они набирали от 1,9 тысячи до 382 тысяч просмотров.

Это видео стал последней публикацией блогера на его странице в YouTube и в Facebook. При этом в соцсети Facebook он указывает, что живет в Волгограде.

Известно также, что Аюб Вахаевич поддерживал Сайд-Мухаммада Джумаева. Так, 7 февраля он опубликовал на своей странице в Instagram видеоролки блогера Михаила Литвина, в котором тот рассказывает о Джумаеве.

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев после акции в поддержку Навального в Москве был задержан в Псковской области и отправлен в столицу. Ему было предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. Защита Джумаева добивалась прекращения уголовного дела с судебным штрафом, однако суд отказался это сделать. Адвокат Джумаева Мурад Мусаев счел, что заключение Сайд-Мухаммаду грозит в том случае, если власти хотят отомстить ему за участие в протестной акции. Рассмотрение дела Джумаева отложено до 18 августа.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. Родственники на основании данных о местонахождении его телефона считают, что после похищения в Краснодарском крае он был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном. Чеченские следователи отказались возбуждать дело и передали материалы своей проверки кубанским коллегам. Похищение Тепсуркаева упомянуто в опубликованном 30 марта докладе Госдепартамента США о нарушении прав человека в России. ПЦ "Мемориал"* признал Тепсуркаева политзаключенным. Жена Тепсуркаева подала жалобу в суд Геленджика на отказ следствия признать ее потерпевшей по делу о похищении супруга. По мнению независимого адвоката, уголовно-процессуальный закон не ограничивает возможность признать потерпевшим даже жену, с которой был заключен только религиозный брак. Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".