Еще пять противников карантина во Владикавказе получили реальные сроки

28 июля 2021, 23:59

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор еще пятерым участникам акции протеста против режима самоизоляции, которая состоялась в апреле 2020 года во Владикавказе. Ацамаз Теблоев получил 4 года и 9 месяцев лишения свободы, Арсен Брихов, Хетаг Самов, и Георгий Хугаев приговорены к 5 годам и 3 месяцам заключения, а Артура Джавадяна суд отправил в колонию на 6 с половиной лет.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пяти участникам акции протеста против режима самоизоляции, которая прошла в апреле 2020 года во Владикавказе. Аслан Гасиев и Заза Царитов приговорены к пяти годам лишения свободы, Давид Окруашвили и Артур Бугулов - к пяти годам и трем месяцам, Магомед Кадыров осужден на пять с половиной лет. Суд вынес им слишком суровый приговор, сочли журналист Заур Фарниев и депутат Сослан Бестаев. Осужденные единомышленники Вадима Чельдиева, которого следствие считает организатором митинга, не были известными в республике активистами.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня вынес приговор еще пятерым жителям Северной Осетии, обвиненным по делу о массовых беспорядках после акции протеста во Владикавказе. Артур Джавадян приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, Арсен Брихов, Хетаг Самов, Георгий Хугаев получили по 5 лет и 3 месяца, а Ацамаз Теблоев приговорен к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Наказание все пятеро, согласно приговору, должны отбывать в колонии общего режима. Комментариями осужденных и их представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Все пятеро осужденных обвинялись в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК России). Наказание по этой статье предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Артур Джавадян также обвинялся в применении насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК России), - эта статья предполагает до десяти лет лишения свободы.

Дела участников акции во Владикавказе рассматриваются в Ростове-на-Дону, поскольку Верховный суд России изменил их территориальную подсудность. Решение было мотивировано тем, что на суды в Северной Осетии в связи с резонансом дела может быть оказано "непроцессуальное воздействие", пояснили в пресс-службе.

В ростовских судах находится ещё четыре дела, связанных с событиями апреля 2020 года во Владикавказе. Так, Кировский райсуд Ростова-на-Дону рассматривает два дела об участии в массовых беспорядках: в одном из них обвиняемыми значатся Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев, Заурбек Кайтмазов и Валерик Меликян, в другом - Вячеслав Махмадиев, Заур Савлохов и Ацамаз Цагараев.

Еще одно дело против пяти участников акции поступило в Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону, предварительное заседание назначено на 11 августа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. В Первомайский райсуд Ростова-на-Дону 14 июля также поступило дело против пяти участников схода, но сотрудник суда затруднился назвать фамилии фигурантов дела. Предварительное слушание по этому делу назначено на 13 августа.

В организации массовых беспорядков обвиняются Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов. 13 июля Ростовский областной суд продлил им сроки ареста до 14 октября.