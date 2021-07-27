27 июля 2021, 10:20

Солдат погиб в Нагорном Карабахе

Военнослужащий Саркис Григорян при невыясненных обстоятельствах получил ранение, от которого скончался, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. 23 июля Минобороны Азербайджана заявило, что при обстреле с армянской стороны позиций в Кельбаджарском районе погиб прапорщик азербайджанской армии. Военное ведомство Армении сообщило о ранении трех военнослужащих и заявило о непричастности к гибели азербайджанского военного.

Вечером 26 июля на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной в северном направлении, при невыясненных обстоятельствах был ранен солдат Саркис Григорян. От ранения он скончался, сообщается сегодня на странице Минобороны Нагорного Карабаха в Facebook.

Напомним, осенью 2020 года армянские и азербайджанские войска вели полномасштабные бои в Нагорном Карабахе. Подробнее об этом обострении конфликта рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана  на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в снайперских обстрелах", "Офицер арестован в Армении по делу о смерти солдата", "Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью".

Автор: "Кавказский узел"

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