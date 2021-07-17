Два подростка публично отчитаны в Дагестане за кражу велосипедов

17 июля 2021, 08:48

Полицейские публично отчитали за кражу велосипедов двоих подростков в Хасавюрте и завели против них дело о краже. Часть пользователей Instagram раскритиковала силовиков за публикацию видеозаписи с допросом детей.

Видеозапись, на которой два подростка и их родители были отчитаны силовиками за кражу велосипедов, было опубликована 16 июля на странице МВД по Дагастану в Instagram.

"Мы забрали [велосипеды] в час ночи, покатались до обеда, приехали домой, потом приехали полицейские", – рассказал на кадрах ролика один из подростков.

"После 12 гуляли, потом катались в городе до 12 обеда или до часу... Потом приехали полицейские", – рассказал ту же версию второй подросток. На видео также дает показания отец одного из них. который пояснил, что в тот день пришел домой поздно и потому не смог проконтролировать, чем занимается его сын.

Из описания к ролику следует, что двое подростков в Хасавюрте подозреваются в краже велосипедов, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". "В отдел полиции Хасавюрта с заявлением обратился 47-летний местный житель. По его словам, накануне ночью, неизвестный, с лестничной площадки дома по ул. Махачкалинское шоссе, совершил кражу двух его велосипедов на общую сумму 55 тысяч рублей. Полицейскими установлены и доставлены в отдел двое жителей Хасавюрта 15 и 17 лет, которые сознались в содеянном", – сообщило МВД по Дагестану.

Часть 2 статьи 158 УК РФ "Кража" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Велосипеды были похищены с лестничных площадок многоквартирного дома. Уехав на них, подростки всю ночь катались по территории близлежащих сел, а на утро были задержаны полицейскими. Велосипеды возвращены владельцу, добавило ведомство.

К 08.45 мск 17 июля эта запись на странице МВД по Дагестану в Instagram, на которую подписаны около 407 тысяч пользователей, набрала 71,9 тысячи просмотров и 197 комментариев. Часть их авторов сочла неуместным публичное порицание детей.

"Я возмущена вашей публикацией о детях! Кто вы такие и кто вам позволил показывать детей? Какими нормами права вы при этом руководствуетесь? Удалите видео с детьми, которым ещё жить, они из-за вас подвергнуться гонениям и унижениям со стороны сверстников", – возмутился пользователь kasimova8141.

"Зачем это сюда выкладывать?" – задался вопросом muhammad_umarov_2000.

"Могли бы на первый раз простить молодых", – написал maga.p1.

Другая часть комментаторов одобрила публикацию ролика с подростками, призвав их родителей тщательнее следить за воспитанием детей.

"Кавказский узел" также писал, что 14 февраля полицейские публично отчитали участников конфликта в Избербаше. Три молодых человека после административного нарушения вступили в перепалку с сотрудниками ДПС, пояснило МВД по Дагестану, опубликовав их фотографии и подвергнув критике.