Защита Рази Гумбатова обжаловала его арест

12 июля 2021, 21:53

Активиста движения "Мусульманское единство" Рази Гумбатова, арестованного по делу о наркотиках, лишили возможности связаться с родными и пригласить адвоката по выбору, заявила его защита в апелляционной жалобе на решение об аресте. Гумбатов вел антинаркотическую кампанию в своем поселке, предостерегая молодежь от употребления наркотиков, заявили в "Мусульманском единстве".

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июля люди в штатском задержали активиста движения "Мусульманское единство" Рази Гумбатова в поселке Джейранбатан, расположенном в 20 километрах севернее Баку, и увезли в неизвестном направлении. Судьбу Рази Гумбатова удалось частично прояснить только к 9 июля, ему было предъявлено обвинение по делу о наркотиках, суд заключил его под стражу, рассказал адвокат Джавад Джавадов. Дело против Гумбатова сфабриковано, истинная причина преследования - его посты с критикой властей Азербайджана в соцсетях, предположили соратники активиста.

Защите Рази Гумбатова 11 июля удалось получить официальную информацию о его деле из главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов.

Как выяснил адвокат, Наримановский районный суд Баку арестовал Гумбатова 8 июля на основе представления ГУБОП. Активист обвиняется по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), рассказал защитник.

Статья 234.4.3 УК Азербайджана "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, в крупном размере" предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Детали обвинения еще не ясны, ибо решение суда мне еще не выдали. Поскольку речь идет об обвинении в "продаже наркотиков в крупном размере", то, по всей видимости, Гумбатову мера пресечения в виде ареста избрана сроком на четыре месяца", - предположил адвокат.

Родным Гумбатова не предоставили информации о его судьбе

Не дожидаясь выдачи текста решения суда на руки, Джавадов уже утром 11 июля подал апелляционную жалобу на арест.

"В апелляционной жалобе мы указываем, что Гумбатов был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков спустя несколько дней после публикации в соцсетях критического поста о властях. Его лишили возможности связаться с семьей, пригласить адвоката по выбору. Несмотря на то, что семья обращалась на горячую линию 102 МВД, о месте содержания Гумбатова родным ничего не сообщали. Все это дает основания считать арест неправомерным. Мы просим апелляционный суд отменить решение об избрании меры пресечения. При этом я указал на прецедентное решение ЕСПЧ по делу активистов Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова, которые также были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков после критического содержания в адрес властей, лишены доступа к адвокату по выбору, связи с родными, подвергнуты пыткам", - сказал Джавадов.

Европейский суд пришел к выводу, что обвинения Байраму Мамедову и Гиясу Ибрагимову в обороте наркотиков были основаны на доказательствах, которые не соответствовали минимальным стандартам, что заявители подвергались жестокому обращению со стороны сотрудников полиции с целью заставить их признаться в серьезных обвинениях, а власти Азербайджана не провели должного расследования по обвинению в жестоком обращении, отмечается в пресс-релизе.

В апелляции защита ссылается на закон о правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения, Уголовно-процессуальный кодекс, а также статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав человека.

"В этих правовых актах закреплены права подвергнутых задержанию лиц на немедленное информирование об этом своих близких, приглашение адвоката по выбору. Изоляция же задержанного, лишение его связи с семьей и адвокатом является грубым нарушением прав, гарантированных Конституцией и Европейской конвенцией прав человека. По тем же основаниям я подал в Наримановский районный суд Баку жалобу на следственный орган в порядке судебного надзора", - сказал адвокат.

По его словам, апелляционная жалоба на арест по закону должна рассматриваться в течение 48 часов. Однако в реальности этот срок может затянуться на неделю.

Джавадову пока не удалось встретиться с подзащитным. "Удалось установить, что его перевели уже из КПЗ органа полиции в СИЗО Пенитенциарной службы. Встретиться пока не удалось. Сегодня я представил свой ордер следователю", - отметил Джавадов.

Адвокат рассчитывает увидеться со своим подзащитным в течение ближайших дней в СИЗО или уже при рассмотрении апелляционной жалобы. "В ходе очной встречи выяснится, подвергался ли Гумбатов пыткам, каковы условия его содержания", - сказал Джавадов.

По его словам, Гумбатов, согласно закону о правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения, имеет право дважды в неделю по 15 минут звонить домой и один раз в неделю получать свидание с близкими. Однако пока ни встречи, ни звонка ему не дали, заметил защитник.

Соратники Гумбатова рассказали о его антинаркотической инициативе

В движении "Мусульманское единство" корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что Рази Гумбатов был членом организации около пяти лет. "Рази был очень активен в социальных сетях. Он критиковал факты нарушений прав граждан, беззаконий чиновников, социальную несправедливость. Рази также был непримиримым борцом с наркотиками. Он писал, что в их поселке Джейранбатан продают кристалловидные наркотики под названием "стекло", и распространял фото этих наркотиков. Поскольку борьба с этим не велась, он публиковал плакаты на стендах, предназначенных для агитматериалов во время избирательных кампаний, с предостережением к молодежи избегать употребления наркотиков", - рассказал представитель движения "Мусульманское единство".

Кроме того, Рази Гумбатов призывал жителей Джейранбатана к консолидации в борьбе с наркотиками и предлагал местным жителям создать благотворительный фонд для лечения молодых людей, страдающих наркоманией, пояснил представитель движения.

"Он писал, что если муниципалитет не занимается этим, то люди сами должны выполнять такую работу. Однако для власти любая организация или самоорганизация граждан опасна. Они видят в этом угрозу перерастания коллективных усилий граждан в социальной сфере в политическую борьбу. Видимо, по представлениям властей, Рази зашел слишком далеко в своей гражданской активности", - сказал представитель движения.

На своей странице в Facebook 1 июля Рази Гумбатов подверг критике президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Из-за вашей непригодной политики народ не может использовать свои богатства. Каждый раз, когда вы иностранным гостям обещаете нефть и газ, становится ясно, что вновь зима будет для нас холодной. В чем такая нелюбовь к народу? Ильхам Алиев, народ тебя не любит", - сказано в публикации, перевод текста которой выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не владеют информацией по делу Рази Гумбатова.

Представители ГУБОП МВД Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

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