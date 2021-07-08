Суд в Армении оставил под арестом профессора Чарчяна

08 июля 2021, 11:46

Апелляционный суд Армении отказался освободить из-под стражи профессора Армена Чарчяна, обвиненного в давлении на избирателей. Защита намерена добиваться прекращения уголовного дела, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля защита обжаловала решение суда об аресте Армена Чарчяна, попросив изменить ему меру пресечения. Апелляционный суд изучил жалобу и назначил оглашение своего решения на 8 июля, рассказал адвокат Эрик Алексанян.

Известный ортопед, профессор Армен Чарчян был задержан 18 июня. Сначала суд отказался его арестовать, но 23 июня удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Чарчяна под стражу на месяц. Профессор обвиняется в воспрепятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Следователи считают, что Чарчян, который был кандидатом в депутаты от блока "Айастан" ("Армения"), принуждал своих сотрудников пойти на выборы и проголосовать за блок "Айастан". Однако из полной видеозаписи встречи следует, что профессор не угрожал своим подчиненным. Сам Чарчян назвал уголовное дело политическим преследованием.

Апелляционный суд Армении не удовлетворил жалобу защиты на арест Чарчяна, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат профессора Эрик Алексанян. Он счел это решение необоснованным, заявив, что "этот акт не имеет никакого отношения к правосудию". "Это явное политическое преследование", - пояснил Алексанян.

Уголовное дело Армена Чарчяна уже передано в суд, сообщил адвокат. Он добавил, что защита подготовила ходатайство о прекращении дела, предполагая, что оно было возбуждено необоснованно. "Уголовное дело не может быть возбуждено на основании рапорта пресс-секретаря Специальной следственной службы как органа, осуществляющего производство. Сегодня мы направим в суд это ходатайство. Суд имеет право в течение 15 дней, еще до начала судебного процесса, принять решение не только о принятии в производство дела, но и о его прекращении", - сказал Эрик Алексанян, добавив, что аналогичное ходатайство защита направляла и в Генпрокуратуру, но оно было отклонено.

Самочувствие Чарчяна "не самое лучшее", сообщил адвокат. "Хоть и он старается не жаловаться. Сейчас он находится в УИУ (уголовно-исполнительном учреждении) Вардашен", - отметил Алексанян.

После оглашения решения суда об аресте Чарчяна самочувствие профессора резко ухудшилось, его госпитализировали в медцентр "Шенгавит" и прооперировали. 3 июля Чарчяна перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Вардашен". "Но врачи написали предписание, что Армен Чарчян нуждается в контроле врачей, что, фактически, не обеспечивается", - рассказал 6 июля адвокат профессора.

Напомним, 20 июня на внеочередных выборах в парламент Армении больше половины голосов получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов. 27 июня ЦИК обнародовала окончательные результаты выборов, согласно которым "Гражданский договор" набрал 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. 2 июля "Айастан" и "Честь имею", а также партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд с требованием признать результаты выборов недействительными.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в карабахской войне, однако ответственность за поражение в войне жители Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".