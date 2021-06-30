Волгоградские сторонники Навального поддержали активиста из Камышина

30 июня 2021, 18:50

Житель Камышина Даниил Усанин пожаловался, что не дождался вызова в коридоре Волгоградского облсуда на заседание по рассмотрению его апелляции на арест за поддержку Навального. Усанин неоднократно выходил на акции протеста в родном городе, сообщили местные сторонники Навального.

Как писал "Кавказский узел", Даниил Усанин 20 апреля был арестован на семь суток за репост видеоролика с призывом принять участие в митинге в поддержку Навального, который планировался на 21 апреля. Его признали виновным по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе решение об аресте Усанина.

21 апреля в различных регионах, в том числе и на юге России прошли акции протеста, в ходе которых активисты требовали допустить к оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему наказание в колонии, приглашенного врача и передать лекарства. В Волгограде силовики и люди в штатском задержали не менее 10 человек на акции в поддержку Навального.

Активист пожаловался на рассмотрение его жалобы судом без его присутствия

Апелляционную жалобу на решение Камышинского горсуда, назначившего Усанину административный арест, Волгоградский облсуд рассмотрел без его присутствия, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам активист.

Он сообщил, что приехал сегодня в суд, однако, на заседание его не пригласили. Суд был назначен на 11 часов, Усанин ожидал вызова на заседание до 12 часов. «Я уточнил у приставов, почему меня не вызывают, вышла женщина и сказала: «А я же вызывала». Они записали меня неявившимся, рассмотрели дело без меня и оставили решение без изменений. Я написал жалобу на эту ситуацию. Я не допускаю вариант, что мог не услышать - я сидел рядом с лестницей, откуда объявляют, и не пропустил бы ни за что свою фамилию», - рассказал Даниил Усанин.

Он сообщил, что сделал репост видео с канала Навального, в котором Леонид Волков и Иван Жданов объявляют о митинге за свободу оппозиционера, и подписал его. По словам активиста, на следующий день его искала прокуратура, чтобы вынести предостережение, через день утром к нему домой приехали сотрудники Росгвардии, чтобы доставить в отдел полиции на беседу.

«Я проехал с ними на беседу, объяснение не подписал, завели административное дело и задержали меня прямо в кабинете. Очень долго требовали у меня телефон, я отказывался его давать. В итоге они сфотографировали у меня из рук мою страницу в соцсети «ВКонтакте» с моего телефона. В тот же день судья выносила решение арестовать меня на семь суток полтора часа», - рассказал активист.

По его словам, арест в Камышинском спецприемнике прошел «в принципе довольно легко». «Условия там довольно сносные. Болела спина, и было иногда холодновато. Но в отношении полицейских все нормально, за исключением того, что перед моим освобождением пришел оперуполномоченный и поставил меня на профучет», - рассказал Даниил Усанин.

Активист сообщил, что ему 19 лет. Он отчислился из института в Камышине, в котором учился, сейчас не работает.

Усанин отметил, что обращался за помощью в ОВД-инфо при задержании. «Потом задавал им еще несколько вопросов по апелляции и выступлении в суде. Адвоката у меня не было, на него нет средств», - пояснил активист. Он планирует оспорить сегодняшнее решение суда.

В апелляции Усанин заявил, что в его действиях нет состава правонарушения. «Не доказано, что я был организатором, нарушена статья 7 Конвенции, статьи 29 Конституции и статьи 10 Конвенции на реализацию права на выражение мнения, статьи 11 Конвенции и статьи 31 Конституции – нарушение права на свободу собраний», - говорится в жалобе Усанина.

В пресс-службе областного суда корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что решение Камышинского горсуда оставлено без изменений.

Постановление Камышинского горсуда (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») основано на протоколе об административном правонарушении, составленном в отношении Усанина. В нем сказано, что 18 апреля Усанин, «имея цель организации публичного мероприятия в форме митинга в поддержку Навального, провел предварительную агитацию, оповещая возможных участников публичного мероприятия к участию в массовом несанкционированном мероприятии», запланированном на семь часов вечера 21 апреля в Камышине у ДК «Текстильщик» без подачи уведомления в администрацию.

В протоколе отмечается, что Усанин проинформировал о дате, месте, времени проведения мероприятия, разместив на своей странице в соцсети текст и видеофайл под названием «Финальная битва между добром и нейтралитетом», чем нарушил статьи 4, 5 и 7 ФЗ-54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Сторонники Навального рассказали об участии Усанина в протестных акциях

Даниил Усанин принимал участие в различных протестных акциях, сообщила жительница Камышина Татьяна, которая сама была участницей акций в поддержку Навального. Впервые она узнала про Усанина из соцсетей.

«Впервые увидела фоточку, где стоит мальчик лет 18-19 в одиночном пикете возле фонтана с плакатом «Хабаровск, мы с тобой!» (акции в поддержку жителей Хабаровской области, протестовавших против ареста губернатора Сергея Фургала, проходили в разных регионах России, в том числе и в Волгограде, в прошлом году – прим. «Кавказского узла»)). Он стоял с радужным зонтиком, все сразу стали писать «О, ЛГБТ и так далее», но он этим просто привлекал к себе внимание. Это единственный человек из всего города, который вышел и встал. Я чуть не расплакалась, когда это увидела. Сочувствующих, понимающих, что у нас происходит много, а таких очень мало. Мне 46, у меня у самой дочка 19 лет. Я захотела его найти и познакомиться», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Татьяна.

Татьяна рассказала, что принимала участие в митингах в поддержку Навального 23 и 31 января и в акции с фонариками 21 апреля. «На первом январском митинге был Даниил, с ним были какие-то девочки. На втором митинге нас было меньше – несколько взрослых теток и вот эти детишки, к которым приставала полиция – спрашивали документы, спрашивали, сколько им лет. Мы [на вопросы полицейских] отвечали, что, согласно Конституции, имеем право, и вообще здесь гуляем. Знаю, что Даниил учился, ведет инстаграм, у него правильная речь, он хорошо литературно пишет. Ему книжки писать! Потом Даниил просто сделал репост, и его забрали. Я ему писала и поддерживала, как могла, думаю, не я одна. Мы обменялись телефонами на случай, если ему будет что-то надо. Я так понимаю, у Даниила одна мама из родителей. Как я поняла, она его поддерживает. Он стремится к большему, в Камышине ему тесно для саморазвития», - отметила Татьяна.

Она сказала, что «сочувствует» Навальному. «Для меня Навальный просто гражданин России, над которым издеваются. Я сторонница всех политзаключенных», - добавила женщина.

Волгоградские сторонники Навального, как выяснил корреспондент «Кавказского узла», мало что знали о Данииле Усанине.

Так, бывший координатор штаба* Навального в Волгограде Евгений Кочегин сообщил, что знает о Данииле Усанине лишь то, что он «из области и сидел в спецприемнике (не волгоградском) за репост».

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба*, в том числе пять — на юге России. К апрелю 2021 года на юге России осталось лишь три штаба оппозиционера — в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, 11 апреля подобный штаб открылся в Махачкале. 26 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального на фоне подготовки Мосгорсуда к рассмотрению иска о признании их экстремистской организацией. Сторонники Навального в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде полностью прекратили деятельность, не дожидаясь решения суда о признании штабов оппозиционера экстремистскими организациями. Мосгорсуд 9 июня признал штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

Бывшая сотрудница волгоградского штаба* Навального Мария Худоярова, которая пришла сегодня в суд поддержать Даниила Усанина, сообщила, что консультировала его после ареста.

«Я практически ничего не знаю о нем, но видела, что перед 21 апреля он выложил у себя в сторис в инстаграме, что его арестовали на 7 суток. Я попросила его держать меня в курсе. Я консультировала его, куда ему писать, чтобы писал сразу в ОВД-инфо, связывался с адвокатами, писал апелляцию. Кода он отсидел 7 суток, я спрашивала все ли в порядке, не обижали ли его. Пообещала прийти на заседание. Судя по его странице, он довольно много участвовал в протестных акциях в Камышине. Но особо я про него не слышала», рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Мария Худоярова.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

*По решению суда деятельность штабов Навального прекращена.