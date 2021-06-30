Суд в Волгограде утвердил арест стороннику Навального

30 июня 2021, 17:35

Волгоградский областной суд оставил в силе решение об аресте жителя Камышина Даниила Усанина за репост видеоролика с призывом принять участие в митинге в поддержку Навального.

Как писал "Кавказский узел", Даниил Усанин 20 апреля был арестован на семь суток за репост видеоролика. Его признали виновным по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

21 апреля в различных регионах, в том числе и на юге России, прошли акции протеста, в ходе которых активисты требовали допустить к оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему наказание в колонии, приглашенного врача и передать лекарства. В Волгограде силовики и люди в штатском задержали не менее 10 человек на акции в поддержку Навального.

Даниил Усанин обжаловал решение Камышинского горсуда, назначившего ему административный арест. Сегодня его апелляцию рассмотрел Волгоградский областной суд и оставил решение горсуда без изменения.

В апелляции он заявил, что в его действиях нет состава правонарушения. "Не доказано, что я был организатором, нарушена статья 7 Конвенции, статья 29 Конституции и статья 10 Конвенции на реализацию права на выражение мнения, статья 11 Конвенции и статья 31 Конституции – нарушение права на свободу собраний", – процитировал Усанин выдержку из своей жалобы.

По его словам, сотрудники полиции в суд не приехали. Сам он планирует оспорить сегодняшнее решение суда.