Альберт Батчаев. Скриншот со страницы сайта, где собрана информация об уголовных делах против российских Свидетелей Иеговы*.

27 июня 2021, 07:47

Свидетель Иеговы* из Черкесска отпущен под подписку о невыезде

Суд в Карачаево-Черкесии заменил домашний арест на подписку о невыезде Свидетелю Иеговы* Альберту Батчаеву.

Как писал "Кавказский узел", Альберт Батчаев, который переехал в Черкесск, чтобы заботиться о пожилом больном отце, был задержан 16 декабря 2019 года. Его отправили в следственный изолятор, но затем перевели под домашний арест. В сентябре 2020 года ему разрешили посещать поликлинику, чего ранее он делать не мог из-за ограничений, связанных с домашним арестом. В апреле Верховный суд Карачаево-Черкесии отклонил апелляцию на домашний арест Батчаева вопреки доводам защиты верующего о тяжелой беременности его жены и сложном материальном положении семьи.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста запретил религиозные общины "Свидетелей Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Суд в Карачаево-Черкессии смягчил меру пресечения Батчаеву, сообщил 26 июня "ОВД-Инфо". Верующий освобожден в зале суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Батчаев обвиняется в организации деятельности экстремистской организации (по части 1 статьи 282.2 УК). Верующий отрицает обвинения в связи с организацией, а также в сборе средств на осуществление ее деятельности, отмечается в сообщении. Отметим, наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Решение о смягчении меры пресечения Черкесский горсуд вынес 21 июня, указано на сайте, посвященном преследованию верующих.

Комментариев Батчаева или его представителей, а также стороны обвинения, относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что с ноября 2020 года под уголовным преследованием находится еще одна Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии Елена Менчикова. Вначале она была обвинена только в участии в деятельности экстремистской организации, а в марте ей было предъявлено обвинение и о вовлечении в деятельность "Свидетелей Иеговы"* местной жительницы.

* - 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена по решению суда

Примечание:

"Суд в Сочи продлил срок содержания под стражей двум Свидетелям Иеговы*", "Свидетель Иеговы* из Майкопа задержан по делу об экстремистской организации", "Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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