Колонна миротворцев. Фото пресс-службы Минобороны России. http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12359843@egNews

26 июня 2021, 06:47

Миротворцы сопроводили азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

Шесть колонн азербайджанских военных сопроводили миротворцы по территории Нагорного  Карабаха: четыре – по Лачинскому коридору и две – в направлении Физулинского района, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные систематически обеспечивают безопасность проезда колонн азербайджанских военных по территории Нагорного Карабаха. Так, 1 мая миротворцы сопроводили четыре азербайджанских колонны по Лачинскому коридору и две – по дороге из Шуши в Каджар.  19 мая российские военные обеспечили безопасность проезда также шесть колонн азербайджанских военных.

Российские военные сопроводили шесть колонн вооруженных сил Азербайджана: четыре через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одну колонну по маршруту Шуша (армянское название Шуши, – прим. "Кавказского узла") – Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар – прим. "Кавказского узла") – Каджар (находится в Физулинском районе, который расположен на территории Гадрутского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") и еще одну – в обратном направлении, сообщило вечером 25 июня на своем сайте Минобороны России.

Нагорный Карабах продолжает возвращаться к мирной жизни, в регион продолжают прибывать беженцы, написал 15 июня в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "После того, как большинство жителей, покинувших свои дома во время войны, снова приманили в Нагорный Карабах под разными обещаниями, бытовая жизнь стала намного легче. Не говорю о тех, кто потерял своих сыновей во время войны, для них все земные блага не стоят и ногтя своих детей, говорю про остальных", – написал Симонян.

В Нагорном Карабахе стала ниже стоимость интернета, добавил он. "Интернет, на который мы не раз жаловались, стал намного дешевле. Не бесплатно, но дешевле в несколько раз. Правда бывает, нажмут у себя на какую-то кнопочку и нет интернета. Целыми днями не бывает, но в общем терпимо", – отметил Симонян.

"За газ и за электроэнергию мы тоже не платим, государство оплачивает. У меня были долги еще с зимы. Отнес счет Айку Ханумяну и попросил передать президенту, раз обещал платить – пусть оплатит", – сыронизировал блогер.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 июня 2021, 05:48

26 июня 2021, 04:48

26 июня 2021, 03:49

  • Жители Бобоквати добиваются оформления права на землю

    Аукцион на земли в селе Бобоквати не состоялся, так как никто из инвесторов не предложил стартовую сумму, сообщил Минфин Аджарии. Власти пообещали больше не выставлять на торги участки на побережье, однако селяне не поверили и начали собирать документы, чтобы оформить право собственности на землю, заявили жители Бобоквати.

26 июня 2021, 02:30

  • Мигранты посетовали на дороговизну билетов из Волжского в Ташкент

    Группа мигрантов из Узбекистана отправилась 25 июня домой из Волжского дополнительным поездом. Билеты после закрытия границ в связи с пандемий подорожали более чем в два раза, а в вагонах поезда грязно и нет кондиционеров, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" мигранты.

26 июня 2021, 01:31

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи