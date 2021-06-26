Миротворцы сопроводили азербайджанских военных в Нагорном Карабахе

26 июня 2021, 06:47

Шесть колонн азербайджанских военных сопроводили миротворцы по территории Нагорного Карабаха: четыре – по Лачинскому коридору и две – в направлении Физулинского района, отчиталось Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные систематически обеспечивают безопасность проезда колонн азербайджанских военных по территории Нагорного Карабаха. Так, 1 мая миротворцы сопроводили четыре азербайджанских колонны по Лачинскому коридору и две – по дороге из Шуши в Каджар. 19 мая российские военные обеспечили безопасность проезда также шесть колонн азербайджанских военных.

Российские военные сопроводили шесть колонн вооруженных сил Азербайджана: четыре через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одну колонну по маршруту Шуша (армянское название Шуши, – прим. "Кавказского узла") – Красный Базар (азербайджанское название Гырмызы Базар – прим. "Кавказского узла") – Каджар (находится в Физулинском районе, который расположен на территории Гадрутского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") и еще одну – в обратном направлении, сообщило вечером 25 июня на своем сайте Минобороны России.

Нагорный Карабах продолжает возвращаться к мирной жизни, в регион продолжают прибывать беженцы, написал 15 июня в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах" блогер Давид Симонян. "После того, как большинство жителей, покинувших свои дома во время войны, снова приманили в Нагорный Карабах под разными обещаниями, бытовая жизнь стала намного легче. Не говорю о тех, кто потерял своих сыновей во время войны, для них все земные блага не стоят и ногтя своих детей, говорю про остальных", – написал Симонян.

В Нагорном Карабахе стала ниже стоимость интернета, добавил он. "Интернет, на который мы не раз жаловались, стал намного дешевле. Не бесплатно, но дешевле в несколько раз. Правда бывает, нажмут у себя на какую-то кнопочку и нет интернета. Целыми днями не бывает, но в общем терпимо", – отметил Симонян.

"За газ и за электроэнергию мы тоже не платим, государство оплачивает. У меня были долги еще с зимы. Отнес счет Айку Ханумяну и попросил передать президенту, раз обещал платить – пусть оплатит", – сыронизировал блогер.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".