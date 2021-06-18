"Проект" перемонтировал расследование о Кадырове после иска "Грозного"

18 июня 2021, 14:42

Авторы расследования о тайной недвижимости окружения Рамзана Кадырова изъяли из видео кадры чеченской гостелекомпании "Грозный", которая заявила о правах на интеллектуальную собственность. Суд отказался рассматривать иск ЧГТРК к изданию "Проект", не дождавшись необходимого пакета документов.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля издание "Проект" опубликовало расследование, из которого следует, что финалистке конкурса красоты Фатиме Хазуевой, которая пользуется благосклонностью Рамзана Кадырова, принадлежит роскошный особняк в центре Грозного. Наряду с женой главы Чечни, она владеет квартирами в элитных жилых комплексах в Москве, следует из публикации. После публикации расследования имя владелицы роскошного особняка в Грозном было заменено в госреестре на "Российскую Федерацию".

В 2006 году Фатима (Атима) Хазуева вошла в пятерку претенденток на звание "Краса Чечни". Жене главы Чечни, Медни Мусаевне Кадыровой, с 2006 года принадлежит квартира площадью 209,8 квадратных метра в престижном ЖК "Воробьевы горы" на Мосфильмовской улице. При этом сведения об этой недвижимости есть в декларациях Кадырова с 2009 года, указано в справке "Кавказского узла" "Без деклараций: элитное жилье близких Кадырова".

Чеченский государственная телекомпания (ЧГТРК) "Грозный" еще в апреле пожаловалась в YouTube и добилась блокировки видео о Кадырове. Основанием для жалобы стало обращение в суд, где было указано, что "Проект" использовал короткий фрагмент новостного сюжета ЧГТРК. "Администрация видеохостинга предпочла заблокировать наше видео вплоть до проведения собственного разбирательства, которое до сих пор по неизвестным причинам не закончилось (или даже не начиналось)", - говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале "Проекта".

Авторы расследования уверены в своей правоте, но перемонтировали ролик, вырезав из него кадры чеченского госканала. "Мы, естественно, будем отстаивать нашу позицию (а российское законодательство разрешает так называемое информационное цитирование, то есть использование коротких фрагментов из других СМИ с указанием первоисточника, что мы и делали), но понимаем, что в чеченском суде наши шансы стремятся к нулю", - поясняется в сообщении.

Вторая версия ролика "Тайны жен Кадырова" была опубликована сегодня и доступна по новой ссылке. К 14.22 мск 18 июня эта публикация собрала 34,8 тысячи просмотров и 5,4 тысячи отметок "нравится". У YouTube-канала proekt.media 270 тысяч подписчиков. Заблокированный ролик, как указывает "Проект", успел собрать два миллиона просмотров. "Помогите нам, пожалуйста, распространить его заново. Даже если вы уже смотрели этот материал, лайкайте его и делитесь им еще раз. Только так другие люди смогут узнать правду о ситуации в Чечне", - призвали авторы журналистского расследования.

Арбитражный суд Чечни 15 июня отклонил иск ЧГТРК "Грозный" к "Проекту", поскольку чеченские журналисты не приложили к заявлению всех необходимых документов. У ЧГТРК было больше месяца на то, чтобы исправить нарушения и добиться рассмотрения иска, но компания этого не сделала, указано в решении арбитража. "Грозный" в лице его директора Чингиза Ахмадова добивался от "Проекта" 20 тысяч рублей компенсации за нарушение интеллектуальных прав, сообщается в документе, опубликованном на сайте суда.