Чеченские власти переложили на правозащитников вину за ситуацию с Тарамовой

14 июня 2021, 12:08

Правозащитники причастны к похищению Халимат Тарамовой, а чеченские силовики действовали в рамках закона, заявил министр по делам национальности республики Ахмед Дудаев. Он повторил тезис чеченских и российских властей о том, что в регионе нет представителей сексуальных меньшинств. Тарамова не стала жаловаться на правоохранителей после возвращения домой, сообщил чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев. Подруга Тарамовой Анна Манылова опасается, что в Чечне девушка подвергнется давлению.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем" и находящихся в квартире Халимат Тарамову, а также мать и ее 15-летнюю дочь, скрывавшихся от семейного насилия. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам. Сама Светлана Анохина, волонтер проекта "Марем" и остальные задержанные обвинялись в сопротивлении полиции, но были оправданы махачкалинским судом.

Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией, утверждает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть"*. Правозащитники опасаются, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы". Представитель "Правовой инициативы"* сообщила, что Тарамову передали родственникам в Чечню, связи с ней нет. Вмешательство ЕСПЧ может спасти девушку, считает представитель "ЛГБТ-сети".

Тарамову заставят записать видеоопровержение, опасаются правозащитники

Тарамова может подвергнуться давлению в Чечне, сообщила подруга Тарамовой, находившаяся с ней в шелтере - Анна Манылова. "Я боюсь, что на нее могут очень сильно надавить, что ее могут заставить записать опровержение, сказать, что она была не в себе. Она сильная, но я боюсь, что она может еще больше испугаться, чем раньше, – хотя она все время страшно боялась снова оказаться в Чечне. Я очень переживаю за ее жизнь, за ее здоровье", - сказала она.

По словам Маныловой, Тарамова намеревалась уехать из Махачкалы, но не смогла сделать этого до визита силовиков и родных из-за того, что не имела паспорта. "Мы бы уехали оттуда гораздо раньше вдвоем, просто у Лимы не было документов, паспорт у нее забрали. Поэтому мы доверились одной организации, которая собиралась нас оттуда вывезти – они должны были увезти нас на машине на следующий день. Но не успели", - рассказала она.

Манылова отметила, что в шелтере видела синяки на ногах Тарамовой, и связала это с семейным насилием. "Она говорила, что на нее давят все, и отец, и муж. Она давно хотела развестись, плакала, говорила, что не хочет с ним жить, но муж не давал ей развода, и семья тоже была против", - рассказала Манылова. При этом она не исключила, что чеченские силовики могли надавить и на отца Тарамовой, чтобы заставить его активно искать дочь.

Когда отец Тарамовой появился в шелтере, она пригрозила суицидом, отметила Манылова. "Она не хотела самоубиться, просто хотела облегчить свои страдания, боялась, что ее будут пытать. Стоя на окне, она мне говорила: "Уезжай в Петербург, у тебя все будет хорошо, а я прыгну, я боюсь, я не хочу в Чечню"", - рассказала Манылова.

Член Правозащитного центра Петербурга, основательница Кризисного центра для женщин ​Наталия Ходырева опасается, что Тарамову могут подвергнуть так называемому "коррекционному изнасилованию" или под его угрозой заставят обвинить шелтер и правозащитницу Светлану Анохину, передали 13 июня "Север.Реалии"**.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике, заявила сооснователь сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню. Как следует из видео, опубликованных в Instagram-паблике проекта "Марем", незадолго до выдачи Тарамовой родственникам к ней в шелтер пришел человек, представившийся оперативным сотрудником и взявший показания. Именно он сообщил чеченским правоохранителям о местонахождении девушки, сочли пользователи соцсети, осудив его.

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев сообщил, что посетил Тарамову после ее возвращения домой. Вместе с ним к Тарамовым пришли представители Совета при Главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека.

"Халимат встретила гостей в хорошем настроении. По ее словам, сейчас она чувствует себя в безопасности и ей приятно находиться вместе с родными. <...> девушка находится в хорошем расположении духа, каких-либо жалоб на состояние здоровье и условия ее проживания она не имеет. Также у нее нет жалоб на те или иные официальные государственные органы", - процитировал уполномоченного 13 июня "Грозный-информ".

Дудаев в связи с возвращением Тарамовой заявил о сохранении устоев народа

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев расценил произошедшее с Тарамовой как похищение, однако обвинил в этом правозащитников, которые пытались помочь девушке покинуть Северный Кавказ. "Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека. <...> Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было", - заявил Дудаев в эфире Чеченской государственной телекомпании "Грозный".

Он подчеркнул, что с заявлением об исчезновении Тарамовой обратился в полицию ее отец. Когда местонахождение девушки было установлено, он, а также брат и другие родственники девушки вместе с чеченскими силовиками выезжали в Дагестан. "Сегодня Рамзан Ахматович Кадыров является гарантом соблюдения прав и свобод человека", - заявил Ахмед Дудаев, отметив что Тарамова – "девушка, у которой есть проблемы со здоровьем" и что она "неоднократно проходила лечение в наших поликлиниках".

По словам Дудаева, случившееся "искусственно раздуто" теми, кто выступает против традиционных ценностей и национальных обычаев. В то время, как "различные народности, национальности деградируют", а в Чечне сохраняются "традиции, обычаи, устои народа". Кампания, поднятая правозащитниками в связи с Тарамовой - это попытка "приписать нам какие-то меньшинства, которых здесь нет и никогда не было", подчеркнул Дудаев.

"Если кто сомневается, мы приглашаем к нам в город, спросить на улицах, в любой двор зайти спросить, есть ли среди представителей его семьи, его тейпа представители данных меньшинств", - говорит Дудаев в сюжете ЧГТРК "Грозный", опубликованном 12 июня на странице телекомпании в Instagram.

Ранее власти Чечни в ответ на расследование "Новой газеты" о преследовании и убийстве людей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике указали, что если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники. Российские власти поддержали руководство региона, заявив, что по итогам проверки геи в Чечне не обнаружены, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Публикация заявлений Дудаева собрала множество комментариев с претензиями в адрес правозащитников, однако ряд этих комментариев повторяется слово в слово, включая орфографические ошибки.

"У меня вопрос задаётся к правозащитникам почему вы не сказали ихним родственником где она почему скрывали её у себя в комнотушке, и после того как дагестанские полицейские пришли вам вы стали на публику выступать, значит вы все по плану делали как и задумали, стыд вам позор вам за ваши дела такие не красивые подлые" (орфография комментариев сохранена - примечание "Кавказского узла"), - написали, в частности, abdurrakhman_teriev, zakriev.kazbek, sahabdashukaev, tahirmuhammadov, kasim.istamulov.

Ранее сотрудники бюджетных учреждений Чечни жаловались, что руководство заставляет их регистрироваться в соцсети Instagram и писать угодные властям комментарии - например, негативные публикации о деятельности властей пользователи вынуждены критиковать.

Другие пользователи, развивая мысль Ахмеда Дудаева, даже попытались оправдать насилие, если оно способствует сохранению традиций. "Скорее всего, вам (тем, кто помогал Тарамовой сбежать. - Прим. "Кавказского узла") можно добровольно уйти из дома. Но знайте,.. это у нас не принято, наши женщины или девушки не имеют права уйти [только потому], что они <...> так хотят", - написал islam_tm007. "Невозможно называть правозащитниками [тех], кто покрывает нарушение традиций", - полагает usman_8795. "Они (правозащитники. - Прим. "Кавказского узла") хотят превратить Кавказ в Европу", - добавил с негодованием ruslanovadam.

Однако публикация собрала и небольшое количество критических комментариев. "От хороших мужей не убегают", - отметила __kolibri_94___. "От хороших мужей жены <...> в Махачкалу не убегают, а отца вообще в данной истории понять тяжело", - высказался mv_arsamakov. Пользовательница donna.karanlove, в свою очередь, отметила, что Дудаев не уточнил, какие именно проблемы со здоровьем у Тарамовой. "Имеет проблемы со здоровьем? То есть ей сделали справки, что она психически нездорова?" - написала она.

К 12.08 мск 14 июня публикация сюжета с Ахмедом Дудаевым собрала 46,3 тысячи просмотров, 1955 "лайков" и 1022 комментария. У паблика 975 тысяч подписчиков.

По данным Московского комьюнити-центра, который занимается эвакуацией представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни, только в 2017-2020 годах там были убиты десять геев. Судьбу женщин нетрадиционной сексуальной ориентации в республике решают, как правило, не силовики, а родные, которые бывают не менее жестокими, отмечается в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* - организация включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** - издание включено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.