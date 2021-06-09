09 июня 2021, 10:50

Парламент Дагестана принял отставку Шихсаидова

Депутаты Народного собрания Дагестана большинством голосов одобрили решение спикера Хизри Шихсаидова уйти в отставку по собственному желанию.

Как писал "Кавказский узел", Народное собрание Дагестана назначило на сегодня внеочередную сессию для рассмотрения заявления спикера Хизри Шихсаидова об отставке по собственному желанию.

2 июня Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря реготделения партии "Единая Россия" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в Дагестане. 7 июня он подал в отставку  с поста председателя Народного собрания. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в его добровольном уходе. Сам Шихсаидов пояснил, что решил выйти на пенсию. "Мне 74 года уже, хватит. Надо молодым уступать", - сказал он.

Внеочередная сессия Народного собрания Дагестана, на которой была принята отставка спикера парламента, длилась сегодня около 15 минут, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямой эфир на сайте парламента.

Из 75 зарегистрировавшихся на сессии депутатов в голосовании приняли участие 67 человек. 64 депутата проголосовали за отставку Шихсаидова, двое высказались против, один воздержался.

Сам Хизри Шихсаидов на сессии не присутствовал. Первый зампредседателя собрания Сайгидахмед Ахмедов пояснил депутатам, что Шихсаидов сегодня утром «попросил передать слова благодарности всем депутатам».

Хизри Шихсаидов возглавлял дагестанский парламент более восьми лет, он занял пост председателя Народного собрания 7 февраля 2013 года, говорится в биографии политика, опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Партийную карьеру Шихсаидова оборвала драка из-за праймериз", "Журналисты скептически оценили перспективы обновления депутатского корпуса в Дагестане", "Единоросс Зиявутдинов заявил о попытке подтасовать итоги праймериз в Дагестане".

Автор: Тимур Исаев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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