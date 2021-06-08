08 июня 2021, 12:37

Парламент Дагестана назначил дату рассмотрения отставки Шихсаидова

Внеочередная сессия Народного собрания Дагестана, на которой будет рассмотрен единственный вопрос - освобождение спикера Хизри Шихсаидова от должности - назначена на 9 июня.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике. Пользователи Instagram сочли, что Шихсаидову пришлось оставить пост, поскольку его сын был лично вовлечен в скандал с избиением депутата. 7 июня Шихсаидов подал в отставку по собственному желанию с поста председателя Народного собрания Дагестана. Аналитики усомнились в его добровольном уходе

Хизри Шихсаидов получил пост председателя Народного собрания Республики Дагестан 7 февраля 2013 года, говорится в биографии политика, опубликованной на "Кавказском узле".

Президиум Народного собрания Дагестана постановил созвать сессию 9 июня. На рассмотрение внесен вопрос об освобождении от должности председателя Хизри Шихсаидова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы республиканского парламента.

Соответствующая информация размещена также на официальном сайте Народного собрания Дагестана.

Хизри Шихсаидов ранее анонсировал, что объявит о своей отставке на июньской сессии парламента. "Мне 74 года уже, хватит. Надо молодым уступать. Новый руководитель республики формирует новую команду. Исходя из этого, я решил, что мне можно на пенсию выйти и заняться воспитанием внуков и наставничеством. Официально об отставке будет объявлено на сессии. Это должны депутаты проголосовать. Это мое желание, мое намерение", - цитирует его "Молодежь Дагестана".

Шихсаидов добавил, что после отставки проведет встречу с представителями общественности и СМИ и, возможно, займется общественно полезной работой.

Примечание:

"Участники акции в поддержку Гаджиева связали его дело с давлением на "Черновик", "Журналист "Кавказского узла" задержан в Махачкале", "Альбурикентцы напомнили Меликову о невыполненных обещаниях".

Автор: Тимур Исаев источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 июня 2021, 14:29

08 июня 2021, 14:10

  • Предприниматели с закрытых рынков остались без помощи ростовских властей

    Предложение чиновников о переносе торговых площадок из-под Ростова-на-Дону невыполнимо без значительной финансовой поддержки, которую власти не предоставляют, указал представитель предпринимателей Александр Хуруджи. Местные бизнесмены уверены, что за закрытием рынков в Аксайском районе стоит попытка рейдерского захвата.

08 июня 2021, 13:14

08 июня 2021, 12:58

08 июня 2021, 12:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи