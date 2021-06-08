Парламент Дагестана назначил дату рассмотрения отставки Шихсаидова

08 июня 2021, 12:37

Внеочередная сессия Народного собрания Дагестана, на которой будет рассмотрен единственный вопрос - освобождение спикера Хизри Шихсаидова от должности - назначена на 9 июня.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике. Пользователи Instagram сочли, что Шихсаидову пришлось оставить пост, поскольку его сын был лично вовлечен в скандал с избиением депутата. 7 июня Шихсаидов подал в отставку по собственному желанию с поста председателя Народного собрания Дагестана. Аналитики усомнились в его добровольном уходе.

Хизри Шихсаидов получил пост председателя Народного собрания Республики Дагестан 7 февраля 2013 года, говорится в биографии политика, опубликованной на "Кавказском узле".

Президиум Народного собрания Дагестана постановил созвать сессию 9 июня. На рассмотрение внесен вопрос об освобождении от должности председателя Хизри Шихсаидова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы республиканского парламента.

Соответствующая информация размещена также на официальном сайте Народного собрания Дагестана.

Хизри Шихсаидов ранее анонсировал, что объявит о своей отставке на июньской сессии парламента. "Мне 74 года уже, хватит. Надо молодым уступать. Новый руководитель республики формирует новую команду. Исходя из этого, я решил, что мне можно на пенсию выйти и заняться воспитанием внуков и наставничеством. Официально об отставке будет объявлено на сессии. Это должны депутаты проголосовать. Это мое желание, мое намерение", - цитирует его "Молодежь Дагестана".

Шихсаидов добавил, что после отставки проведет встречу с представителями общественности и СМИ и, возможно, займется общественно полезной работой.