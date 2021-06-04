Кадр фильма "Разжимая кулаки". Скриншот публикации на странице издания "15-й регион" в Instagram https://www.instagram.com/p/CPqj1GSl3es/

04 июня 2021, 08:19

Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии включен в программу Каннского фестиваля

Картина "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии режиссером из Кабардино-Балкарии Кирой Коваленко, вошла в программу "Особый взгляд" кинофестиваля в Каннах.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта 2017 года в Москве был показан фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Киры Коваленко "Софичка", снятый по одноименному произведению Фазиля Искандера. Зрители назвали эту ленту одним  из лучших кино на абхазском языке, а также отметили, что кинокартина получилась более драматичной, чем ее литературная основа.

Фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко включен в программу "Особый взгляд" 74-го Каннского кинофестиваля. Съемки кино проходили в Северной Осетии, сообщил продюсер ленты Александр Роднянский. "Фильм необычен и тем, что открывает зрителям жизнь Северной Осетии, прежде в кинематографе не исследованную и до недавнего времени остававшеюся terra incognita", – привел 3 мая ТАСС слова Роднянского.

Сюжет фильма "Разжимая кулаки" повествует о жизни семьи, которая проживает в горном поселке в Северной Осетии. В центре сюжета – проблемы семьи и ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки, сказано в публикации.

Главной темой, которую режиссер пыталась раскрыть в этом фильме, это тема свободы как рабства, а стимулом для работы над этой историей стала фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы, передало 3 мая онлайн-издание "15-й регион".

Кира Коваленко родилась в Нальчике, в 2015 году окончила Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), где изучала кинорежиссуру в мастерской режиссера Александра Сокурова. Помимо работы "Разжимая кулаки" в программу фестиваля "Особый взгляд" также включен российский фильм "Дело" Алексея Германа-младшего, информировала 3 мая "Новая газета".

Напомним, что фильмы режиссеров из Кабардино-Балкарии неоднократно принимали участие в Каннском фестивале. Так 24 мая 2019 года награда за лучшую режиссуру в номинации "Особый взгляд" получил режиссер Кантемир Балагов. 2018 году на ряде кинофестивалей представил свой фильм "Глубокие реки" другой режиссер из Кабардино-Балкарии – Владимир Битоков. Кино снято на кабардино-черкесском языке и демонстрируется с субтитрами.

Еще ранее, 27 мая 2017 года стало известно, что приз Каннского фестиваля получил другой фильм Кантемира Балагова – "Теснота". Эта лента рассказывает об еврейской семье, вступившей в противоборство с бандитами Нальчика после похищения младшего сына и его невесты.

Кантемир Балагов и Владимир Битоков, также как и Кира Коваленко, являются учениками мастерской режиссера Александра Сокурова, которая действует в Кабардино-Балкарском государственном университете.

Молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" кинорежиссер Александр Сокуров. Помимо призов на кинофестивалях, работы его учеников также получили и признание критиков. Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

"Кавказский узел" также писал, что режиссер из Кабардино-Балкарии Марьям Махиева в 2016 году получила награды на международном кинофестивале "Мир знаний" за свой фильм "Нейтрино и Андыртау", посвященный работе Баксанской нейтринной обсерватории.

Примечание:

"Режиссер Сокуров вступился за сторонников Навального и назвал Чечню нероссийским сектором", "Режиссер Сокуров получил высшую награду Кабардино-Балкарии", ""Ученик" Кирилла Серебренникова вызвал ажиотаж на фестивале "Кинотавр".

Автор: "Кавказский узел";

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