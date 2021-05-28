Освобождены задержанные противники Намахванской ГЭС

28 мая 2021, 21:47

Кутаисский городской суд отложил суд над участниками акции против строительства гидроэлектростанции в ущелье Риони. Восемь задержанных освобождены из зала суда.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 мая несколько десятков активистов заблокировали офис строительной компании "Энка" в селе Гумати. Протестующие забросали камнями установленные полицией металлические ворота, ведется расследование по делу о повреждении имущества, за неповиновение полиции задержаны восемь человек, сообщило МВД Грузии.

Суд над противниками строительства Намахванской ГЭС отложен до 4 июня, все задержанные были освобождены в зале Кутаисского городского суда, сообщило сегодня агентство Report Грузия.

Все задержанные обвинены в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Ходатайство о переносе процесса подали адвокаты. Они потребовали дополнительное время, чтобы ознакомиться с материалами дела и получить доказательства, отметило издание.

Адвокаты требовали прекращения административных дел против задержанных, сообщил юрист Заал Горгодзе. По его словам, активисты считают, что их задержали незаконно и правонарушений они не совершали, проинформировало "ИнтерпрессНьюс".

У защиты есть доказательства невиновности задержанных, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова адвоката Дали Сулаквелидзе "Рустави 2".

Предъявленные доказательства не соответствуют обвинению, указала юрист НПО "Ассоциация молодых адвокатов" (GYLA ) Дарине Салдадзе в эфире телекомпании.

В селе Гумати мобилизована полиция. Акция около железных ворот в селе Гумати возобновилась, ее в прямом эфире транслирует "Мтавари архи".

Напомним, у протестующих четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией "Энка", отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики. Протесты против строительства ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев – в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию "Энка" выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.