28 мая 2021, 01:37

Восемь человек задержаны на акции против строительства Намахванской ГЭС

Силовики задержали противников строительство ГЭС в ущелье Риони за неповиновение полиции, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", утром  27 мая несколько десятков активистов заблокировали офис строительной компании "Энка" в селе Гумати. Протестующие забросали камнями установленные полицией металлические ворота, ведется расследование по делу о повреждении имущества, отчиталось МВД. Активисты сочли уголовное дело попыткой запугать их.

23 мая противники строительства Намахванской ГЭС пригрозили парализовать Тбилиси, если их требования не будут удовлетворены. Акции протеста продолжились в городе до 26 мая, вечером того дня протестующие заявили о переносе акции обратно в регион Имерети, на место строительства гидроэлектростанции.

В селе Гумати произошло столкновение силовиков с противниками Намахванской ГЭС, задержаны восемь участников митинга, сообщила сегодня местный представитель Народного защитника Мадона Басиладзе в эфире "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".
 
Все восемь протестующих  по административной статье о неподчинение требованиям полиции, информировал со ссылкой на МВД страны "Спутник-Грузия".

Министерство внутренних дел мобилизовало своих сотрудников  в долине Риони для поддержания общественного порядка из-за мер безопасности и предотвращения искусственной эскалации событий, говорится в распространенном ведомством заявлении.

Напомним, у протестующих четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией "Энка", отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики. Протесты против строительства ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев – в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию "Энка" выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.

Примечание:

"Противники строительства Намахванской ГЭС разблокировали проспект в Тбилиси", "Бастующие в Озургети заблокировали мукомольный завод", "Таксисты в Кутаиси потребовали улучшения условий труда".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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