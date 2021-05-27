Ночная акция противников Намахванской ГЭС обернулась для них уголовным делом

27 мая 2021, 17:29

Протестующие против строительства ГЭС в ущелье Риони забросали камнями установленные полицией металлические ворота, ведется расследование по делу о повреждении имущества, отчиталось МВД. Активисты сочли уголовное дело попыткой запугать их.

"Кавказский узел" писал, что 23 мая противники строительства Намахванской ГЭС пригрозили парализовать Тбилиси, если их требования не будут удовлетворены. Акции протеста продолжились в городе до 26 мая, вечером того дня протестующие заявили о переносе акции обратно в регион Имерети, на место строительства гидроэлектростанции. Сегодня утром несколько десятков активистов заблокировали офис строительной компании "Энка" в селе Гумати.

Противники строительства Намахванской ГЭС всю ночь забрасывали камнями и различными предметами ворота близ Гумати, установленные полицией для безопасности, в связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества, сообщило сегодня МВД Грузии на своем сайте.

Активистов возмутило это расследование. "Странно звучит заявление МВД, в котором говорится, что повреждено имущество (железные ворота), которые незаконно поставлены на грузинской земле", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одной из лидеров протеста, Маки Суладзе, прозвучавшие в эфире телеканала "Формула". Суладзе считает, что все это делается, чтобы запугать протестующих.

Сегодня активисты заблокировали въезд в Гумати. По словам одного из организаторов акции, Варлама Голетиани, проехать могут все машины, кроме транспорта компании "Энка". "Ущелье будет полностью заблокировано только для компании, передвижение населения не будет ограничено", - процитировала Голетиани "Грузия Online".

У протестующих четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией "Энка", отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики. Протесты против строительства ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев – в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию "Энка" выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.

Ранее, 25 мая, издание Mountain News опубликовало заключение Министерства юстиции по проекту Намахванской ГЭС. По мнению неправительственной организации "Центр социальной справедливости", это заключение, "до сих пор незаконно закрытое для общественности, недвусмысленно подтверждает несовместимость условий контракта по Намахванской ГЭС с интересами страны".

"В отчете критикуется масштаб обязательств, взятых на себя государством и государственными компаниями, утверждается, что «вопреки заявленному, права [компании] максимально защищены в рамках одного и того же соглашения, а ее ответственность и обязательства ограничены». Заключение Минюста, состоящее из 22 критических замечаний, фактически не вошло в текст подписанного соглашения. Это означает, что действующее сегодня соглашение несет в себе значительные правовые риски для государства. В заключении подчеркиваются проблемные вопросы, которые были предметом нашей резкой критики с момента объявления о соглашении, и который показывает крайний дисбаланс интересов государства и частной компании в соглашении", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Центра социальной справедливости.

По мнению неправительственной организации, правительство только создает видимость, что реагирует на протесты и изучает проблему, поскольку на деле чиновники прекрасно знакомы с критикой со стороны Минюста. "Отчет Минюста, который, как выясняется, был подготовлен за месяц до подписания соглашения, в марте 2019 года и подписанный первым замминистра Михаилом Сарджвеладзе, был полностью незаконно закрыт Минюстом. Перед подписанием такого соглашения Министерство юстиции обязано оценить правовые риски, связанные с соглашением, и, если потребуется, предать его гласности, насколько общественность имеет право знать содержание заключения. Все это время министерство не только нарушало установленное законом требование прозрачности, но, несмотря на высокий общественный интерес к его заключению, сознательно отказывалось публиковать его, а также хранило молчание о своей позиции", - сказано в заявлении Центра социальной справедливости.

В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что на акции против Намахванской ГЭС потрачены крупные суммы денег. "Это означает, что у этих акций были конкретные, финансово сильные спонсоры, - сказал он. Кобахидзе подчеркнул, что организаторы акций отказались декларировать эти денежные средства, передал "ИнтерпрессНьюс".