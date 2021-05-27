Противники строительства Намахванской ГЭС возобновили протест в Имерети

27 мая 2021, 09:58

Несколько десятков противников строительства Намахванской ГЭС заблокировали сегодня офис строительной компании "Энка" в селе Гумати в Западной Грузии, и заявили о намерении перекрыть одну из улиц.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 мая противники строительства Намахванской ГЭС предъявили властям Грузии ультиматум, пригрозив парализовать Тбилиси, если их требования не будут удовлетворены. Акции протеста продолжились в городе 24, 25 и 26 мая. Вечером 26 мая протестующие заявили о переносе акции обратно в регион Имерети, на место строительства гидроэлектростанции.

У протестующих четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией "Энка", отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики.

Несколько десятков протестующие против строительства Намахванской ГЭС возобновили сегодня на акцию протеста в селе Гумати (регион Имерети, Западная Грузия - прим. "Кавказского узла"). Участники акции заблокировали офис компании "Энка", которая ведет строительство электростанции, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Протестующие также намерены сегодня перекрыть одну из улиц в селе, чтобы помешать движению техники компании. При этом они пообещали не создавать препятствий жителям населенного пункта, сообщил на своем сайте грузинский "Первый канал" со ссылкой на лидера движения "За спасение ущелья Риони" Варлама Голетани.

В селе наблюдается скопление полицейских, между участниками акции, силовиками и сотрудниками компании "Энка" происходят стычки, передал телеканал.

Напомним, что протесты против строительства ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев – в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию "Энка" выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.