Политологи спрогнозировали переход части электората от Пашиняна к Тер-Петросяну

17 мая 2021, 02:59

У возглавляемого Левоном Тер-Петросяном "Армянского национального конгресса" практически нет шансов прийти к власти, но первый президент Армении может оттянуть на себя часть электората Никола Пашиняна, считают политологи.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о планах возглавить список партии "Армянский национальный конгресс" на предстоящих досрочных парламентских выборах. Своей целью он назвал не допустить победы Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна.

По мнению политтехнолога Армена Бадаляна, участие "Армянского национального конгресса" (АНК) в выборах, по большому счету, не изменит расклад сил и их конфигурацию, поскольку силы, которые владеют большими человеческими, финансовыми и медиа-ресурсами, уже вошли в выборную борьбу в том или ином формате. "Конгресс может в какой-то степени оттянуть на себя некие голоса от Никола Пашиняна, поскольку их электорат в небольшой степени один и тот же", - сказал Бадалян 16 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Конгресс, по мнению Бадаляна, не очень популярен. "Это лидерская структура, и рейтинг партии можно считать рейтингом самого лидера Левона Тер-Петросяна. А у него рейтинг очень низок. Сегодня мы видим конфигурацию других сил, это далеко не 2008 год", - отметил Бадалян.

Кроме того, по мнению политтехнолога, такие силы, как "Процветающая Армения", Роберт Кочарян и "Честь имею" оттянут на себя колеблющийся электорат. "Сомневаюсь, что АНК наберет проходной пятипроцентный порог", - сказал Бадалян.

Цель АНК, по мнению Бадаляна, - использовать предвыборную кампанию для того, чтобы раскритиковать Никола Пашиняна и показать, что он никакого отношения не имеет к Тер-Петросяну. "Сегодня многие говорят, что "крестным отцом" Пашиняна является Левон Тер-Петросян. Ему нужно уничтожить действующего премьера и оправдать себя в том плане, что не имеет никакого отношения к Пашиняну", - предполагает политтехнолог.

При этом он назвал неактуальными постоянные упреки по поводу карабахской проблемы, звучащие из уст Тер-Петросяна, тогда как актуальны экономические и социальные проблемы страны, безопасность Армении и проблема Сюника.

12 мая армянская сторона сообщила, что азербайджанские военные продвинулись вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. 13 мая Минобороны Армении заявило, что предотвращена еще одна попытка азербайджанских военных пересечь границу. В Сюникской и Гегаркуникской областях Армении находятся около 250 азербайджанских военных, заявил в тот же день и.о. главы правительства Никол Пашинян. Официальный Баку заявил, что пограничники всего лишь меняли дислокацию в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах. Переговоры 15 мая с участием главы российского миротворческого контингента прошли безрезультатно.

Политобозреватель Акоп Бадалян также считает, что под "Армянским национальным конгрессом" можно понимать только Левона Тер-Петросяна, без которого партия не имеет никаких перспектив на парламентских выборах. "Но даже вместе с Тер-Петросяном большой вопрос, будет иметь успех партия или нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Левон Тер-Петросян таким образом пытается хоть как-то поднять политический рейтинг АНК и набрать на выборах хотя бы 5% голосов", - считает Бадалян.

Он напомнил, что в 2017 году АНК набрал всего около 2% голосов избирателей, и это при том, что им не мешали на выборах, Тер-Петросяну была предоставлена широкая возможность представить свои видения на разных площадках, в том числе ТВ.

Бадалян считает, что игра пойдет между "полюсами" Роберт Кочарян, Никол Пашинян и Серж Саргсян. Что касается Тер-Петросяна, то, по мнению политобозревателя, одной из интриг остается его возможное сотрудничество с Сержем Саргсяном. При этом Бадалян отметил, что Тер-Петросяну удастся оттянуть на себя с упомянутых "полюсов" лишь малую часть электората, да и то скорее ту, которая поддерживала Пашиняна во время бархатной революции.

Примечательной назвал Бадалян встречу Тер-Петросяна с послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным, которая произошла в частном доме первого президента. На ней обсуждали не вопросы, касающиеся границы, а внутренние проблемы. "Скорее всего, послу было интересно узнать, возможно ли сотрудничество с Сержем Саргсяном, что может создать проблему Роберту Кочаряну, на которого Россия сделала свою прагматическую ставку, как на лидера оппозиции", - предполагает Бадалян.

"В принципе, Левон Тер-Петросян открытым текстом сказал, что одна из его целей - помешать Роберту Кочаряну. [При этом он] почти не критиковал Сержа Саргсяна", - резюмировал Бадалян.

Политолог Армен Варданян считает, что заявка АНК на участие в выборах была ожидаема, поскольку после осеннего обострения карабахского конфликта Левон Тер-Петросян оказался одним из того небольшого числа политических деятелей, рейтинг которых в Нагорном Карабахе повысился. "Годами Тер-Петросян был против политики "ни пяди земли" и предлагал более рациональное, по его мнению, решение, и это в обществе воспринималось более чем отрицательно. Но после войны определенная часть электората поняла, что его предложение было рациональным", - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

3 февраля 1998 года Левон Тер-Петросян подал в отставку с поста президента страны, которая была принята парламентом. Причиной отставки стал раскол в правящей элите Армении, когда премьер-министр Роберт Кочарян, министр обороны В.Саркисян, министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саркисян не поддержали предложенный Л.Тер-Петросяном план по урегулированию карабахского конфликта. Суть поэтапного плана состояла в том, чтобы вернуть Азербайджану шесть районов из зоны безопасности, ввести миротворческие войска по границам Нагорного Карабаха, разблокировать коммуникации и вести переговоры о статусе. Его оппоненты в "партии власти" предлагали т.н. "пакетный" вариант, предусматривающий решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха одновременно с выводом войск из зоны безопасности, говорится в биографии Тер-Петросяна на "Кавказском узле".

При этом политолог не считает возможным, что АНК придет к власти, так как у него нет такого рейтинга и таких ресурсов, но партия может попасть в парламент, а Тер-Петросян войдет в предвыборную гонку помочь своей команде. На выборы, по мнению Варданяна, АНК, скорее всего пойдет либо в одиночку, либо с Народной партией Армении, лидером которой является Степан Демирчян.

"Голоса АНК оттянет на себя от Никола Пашиняна. В 2018 году, когда АНК не приняла участие в выборах, этим она услужила Пашиняну. Все голоса АНК ушли Николу Пашиняну, в этот раз АНК вернет свои голоса", - заключил Варданян.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".