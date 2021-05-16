"Армянский национальный конгресс" включился в предвыборную гонку

16 мая 2021, 16:47

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян сообщил о планах возглавить список партии "Армянский национальный конгресс" на предстоящих досрочных парламентских выборах, назвав своей целью не допустить победы Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты парламента Армении 3 мая и 10 мая дважды отклонили кандидатуру Пашиняна, за этим, в соответствии с Конституцией Армении, последовал роспуск парламента. 10 мая президент Армении Армен Саркисян назначил выборы в парламент на 20 июня. Старт предвыборной кампании на парламентских выборах в Армении будет дан 7 июня, предвыборная кампания продлится 12 дней.

Армянский национальный конгресс примет участие во внеочередных парламентских выборах. "Важно не допустить воспроизводства власти Никола Пашиняна, что стало бы возможным при объединении трех президентов Армении. И исключить победу второго президента Роберта Кочаряна. В случае победы одного из них внутриполитическая борьба продолжится, и не будет возможности решить актуальные проблемы. Внутренняя стабильность продолжится, а темпы эмиграции ускорятся", - привело слова Тер-Петросяна АМИ "Новости Армения".

"Присутствие АНК в парламенте необходимо, хотя бы для того чтобы здравомыслие в стране не исчезло", - заявил Левон Тер-Петросян в эфире армянской службы Радио "Свобода"*.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в ходе съезда АНК заявил, что сам возглавит список кандидатов от конгресса. Тер-Петросян ранее предлагал объединиться всем трем бывшим президентам, однако им самим не занимать руководящий пост в стране, чтобы исключить победу Никола Пашиняна. По словам первого президента, Роберт Кочарян наотрез отказался от его предложения, "что означает, что второй президент действует не в интересах страны, а с целью отомстить Николу Пашиняну", - перевел слова Тер-Петросяна корреспондент "Кавказского узла".

"В случае победы Пашиняна или Кочаряна мир не поймет, как армянский народ мог избрать одну из тех сил, которые провалили страну", - отметил Тер-Петросян.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

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