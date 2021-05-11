Бибилов внес новую кандидатуру на пост генпрокурора Южной Осетии

11 мая 2021, 21:59

Глава Южной Осетии предложил на пост генпрокурора бывшего заместителя Урузмага Джагаева Магомеда Багаева.

Как писал "Кавказский узел", парламент Южной Осетии 13 апреля освободил от должности генпрокурора Урузмага Джагаева, отставки которого добивались семья Инала Джабиева и оппозиционные депутаты, но отклонил предложенную президентом кандидатуру Виталия Савченко на этот пост. 17 апреля Анатолий Бибилов назначил Урузмага Джагаева своим советником.

14 депутатов парализовали работу парламента Южной Осетии, бойкотировав заседания с осени 2020 года. Они добивались отставки генпрокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным расследованием смерти цхинвальца Инала Джабиева. В феврале спикер парламента, воспользовавшись трактовкой законов, данной Генпрокуратурой, заявил, что заседания могут проводиться и без кворума, 16 февраля так был принят бюджет Южной Осетии. Оппозиция посчитала проведение заседаний без кворума нарушением Конституции, депутаты настаивали на наказании виновных в грубом нарушении регламента заседаний парламента, но сочли неправильным продолжать бойкот в такой ситуации.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов внес представление о назначении на должность генерального прокурора республики Магомеда Багаева, сообщил портал "Ныхас" со ссылкой на вице-спикера парламента Петр Гассиев.

"Багаев исполняет обязанности главы надзорного ведомства после истечения полномочий Урузмага Джагаева", - процитировал Гассиева "Sputnik-Осетия".

Магомед Багаев родился в 1978 году в Джавском районе, в 2001 году окончил Юго-Осетинский институт экономики и права по специальности "Юриспруденция". С 2003 года работает в прокуратуре Южной Осетии. До 2006 года занимал должность старшего следователя, с 2006 по 2014 год - старший следователь по особо важным делам следственного отдела прокуратуры, с 2014 по 2018 год - начальник отдела по расследованию преступлений коррупционного направления. В 2018 году Багаев работал в должности и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, а с 2018 года по настоящее время - заместитель генпрокурора Южной Осетии, следует из информации на сайте прокуратуры республики.

Напомним, Инал Джабиев, смерть которого привела к политическому кризису в стране, скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности. Родственники Джабиева пытались добиться отставки генпрокурора, в течение 82 дней - с 4 декабря 2020 года по 26 февраля - проводя круглосуточную акцию протеста на Театральной площади Цхинвала. Прекращая акцию, родные Джабиева заявили, что намерены дождаться решения суда.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис". С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".