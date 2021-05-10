Кадыров потребовал от властей Израиля извинений за столкновения с палестинцами

10 мая 2021, 08:25

За столкновениями между израильской полицией и палестинцами, при которых пострадали верующие в мечети Аль-Акса, должны последовать извинения властей Израиля перед мусульманами, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинения широко распространена в Чечне, с подачи Рамзана Кадырова она распространилась и на другие регионы. Сам Кадыров, в частности, 18 июля 2020 года потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения, которые тот принес после публикации ролика с плачущим главой Чечни.

Власти Израиля должны извиниться за "ничем не оправданную силовую операцию" в Восточном Иерусалиме, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

"В последнюю пятницу Рамадана, когда тысячи верующих собрались в мечети Аль-Акса, туда вломился до зубов вооруженный израильский спецназ. В результате применения оружия и спецсредств получили ранения сотни мирных, безоружных людей. Вся их вина была в том, что они хотели помолиться. [...] Важно, чтобы все понимали: сами мусульмане не будут постоянно терпеливо ждать, пока эти бесконечные, циничные нападки на мечеть и репрессии верующих прекратятся. Учтите, что Аль-Акса - одна из трех важнейших святынь для всех последователей Ислама", - написал он в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров предупредил, что его слова можно "обыгрывать как угодно", но мусульмане "никому не позволят шутить" со святыней. "Если понадобится, не пожалеем жизни, чтобы уберечь Аль-Аксу и ради нашей веры. В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее", - написал глава Чечни.

В Восточном Иерусалиме, в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах, 7 и 8 мая произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами, в результате которых пострадали более 280 человек. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей, пишет "Интерфакс".

Напомним, в июле 2017 года Рамзан Кадыров раскритиковал власти Израиля, которые после нападения на полицейский патруль в Иерусалиме установили рамки с металлодетекторами у проходов к мечети Аль-Акса. По словам главы Чечни, мусульмане всего мира восприняли санкции против мечети как действия, направленные против не терроризма, а ислама.

Позднее Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия главы Чечни и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".