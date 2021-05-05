05 мая 2021, 14:48

Абхазский чиновник признан виновным в хищении 19 миллионов

Бывший директор "Абхазавтодора" Борис Ачба приговорен к семи годам лишения свободы и конфискации имущества по делу о хищении денег, выделенных на ремонт мостов. Защита настаивала на невиновности Ачбы, адвокат намерена обжаловать приговор в Верховном суде Абхазии.

Сухумский городской суд вынес сегодня приговор в отношении бывшего генерального директора "Абхазавтодора" Бориса Ачбы по делу о мошенничестве.

По данным следствия и суда, Борис Ачба 27 февраля 2017 года составил письмо на имя президента Абхазии Рауля Хаджимбы, в котором сообщил ложные сведения о том, что из-за паводков в октябре-ноябре 2016 года и снегопадов в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения. На ремонт мостов из президентского фонда были выделены 19,4 миллиона рублей, которые были похищены главой "Абхазавтодора", сообщило сегодня ИА "Апсадгьыл-Инфо".

Обвинение требовало назначить ему 8,5 года лишения свободы, защита обратила внимание суда на отсутствие доказательств вины Ачбы и просила вынести оправдательный приговор. В случае вынесения обвинительного приговора адвокат просила учесть, что Ачба страдает сахарным диабетом и гипертонической болезнью, что входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, пишет "Апсны-пресс".

Сегодня Сухумский городской суд признал Ачбу виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискации имущества. Защита будет обжаловать решение суда в вышестоящей судебной инстанции, отметило издание.

Часть 4 статьи 156 Уголовного кодекса Абхазии предусматривает от 6 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

"Кавказский узел" сообщал, что в 2007 году в отношении Бориса Ачбы, который занимал тогда должность заместителя главы администрации Сухума, проводилась проверка Управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики, он был отстранен от работы.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок. Должность замруководителя госкомпании "Абхазавтодор" Ачба занимал с 2014 по 2016 год, а в 2016 году возглавил организацию, проинформировал сегодня "Sputnik-Абхазия".

Примечание:

"Абхазский министр объявлен в розыск по делу о многомиллионном мошенничестве", "Суд в Абхазии обязал Беслана Бутбу вернуть банкиру более 200 миллионов", "Этушу возвращены похищенные 28 миллионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 мая 2021, 15:38

  • Пользователи Instagram раскритиковали ограничения на кладбищах Кубани

    Оперштаб Краснодарского края опубликовал сегодня правила посещения кладбищ, в которых запрещается приходить на могилы родных большими группами и устраивать поминальные обеды. Пользователи Instagram возмутились политикой двойных стандартов на фоне притока отдыхающих в край.

05 мая 2021, 14:26

05 мая 2021, 13:49

  • 1 Беженцы из Гадрутского района потребовали возвращения на родину

    Участники акции протеста у здания Министерства иностранных дел Армении приурочили ее к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова, потребовав встречи с главой Министерства иностранных дел Армении. МИД должен активизировать дипломатические процессы, чтобы гадрутцы смогли вернуться домой, отметили вынужденные переселенцы.

05 мая 2021, 13:00

05 мая 2021, 12:10

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи