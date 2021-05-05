Абхазский чиновник признан виновным в хищении 19 миллионов

05 мая 2021, 14:48

Бывший директор "Абхазавтодора" Борис Ачба приговорен к семи годам лишения свободы и конфискации имущества по делу о хищении денег, выделенных на ремонт мостов. Защита настаивала на невиновности Ачбы, адвокат намерена обжаловать приговор в Верховном суде Абхазии.

Сухумский городской суд вынес сегодня приговор в отношении бывшего генерального директора "Абхазавтодора" Бориса Ачбы по делу о мошенничестве.

По данным следствия и суда, Борис Ачба 27 февраля 2017 года составил письмо на имя президента Абхазии Рауля Хаджимбы, в котором сообщил ложные сведения о том, что из-за паводков в октябре-ноябре 2016 года и снегопадов в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения. На ремонт мостов из президентского фонда были выделены 19,4 миллиона рублей, которые были похищены главой "Абхазавтодора", сообщило сегодня ИА "Апсадгьыл-Инфо".

Обвинение требовало назначить ему 8,5 года лишения свободы, защита обратила внимание суда на отсутствие доказательств вины Ачбы и просила вынести оправдательный приговор. В случае вынесения обвинительного приговора адвокат просила учесть, что Ачба страдает сахарным диабетом и гипертонической болезнью, что входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, пишет "Апсны-пресс".

Сегодня Сухумский городской суд признал Ачбу виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискации имущества. Защита будет обжаловать решение суда в вышестоящей судебной инстанции, отметило издание.

Часть 4 статьи 156 Уголовного кодекса Абхазии предусматривает от 6 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2007 году в отношении Бориса Ачбы, который занимал тогда должность заместителя главы администрации Сухума, проводилась проверка Управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики, он был отстранен от работы.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок. Должность замруководителя госкомпании "Абхазавтодор" Ачба занимал с 2014 по 2016 год, а в 2016 году возглавил организацию, проинформировал сегодня "Sputnik-Абхазия".