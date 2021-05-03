Азербайджанские авиаперевозчики объявили даты начала полетов в Минводы и Астрахань

03 мая 2021, 20:12

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с сегодняшнего дня начала продажу авиабилетов в Минеральные Воды на спецрейсы, которые начнут выполняться с 30 мая. Лоукостер Buta Airways объявил о начале полетов в Астрахань с 3 июля. Для посадки на рейсы от пассажиров будет требоваться отрицательный тест на COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", власти России и Азербайджана с середины февраля возобновили авиасообщение, прерванное в связи с пандемией коронавируса еще в марте 2020 года. Между Москвой и Баку стали два раза в неделю летать самолеты "Аэрофлота" и азербайджанской компании AZAL. Кроме того, с 11 марта российская компания UTAIR возобновила авиасообщение между Баку и Екатеринбургом. С 23 апреля Buta Airways начала полеты в подмосковный аэропорт Жуковский, при этом пассажиры должны были иметь отрицательный тест на COVID-19.

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с сегодняшнего дня начала продажу авиабилетов в Минеральные Воды. Специальные рейсы из Баку и обратно будут выполняться с 30 мая еженедельно, по воскресеньям. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, говорится в пресс-релизе компании, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

«Зарегистрироваться на рейс могут только те пассажиры, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. На борт можно пройти только со справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, которая действительна в течение 48 часов до вылета», - говорится в сообщении пресс-службы AZAL.

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways c 3 июня начнет выполнять специальные рейсы из Баку в Астрахань. Полеты по этому маршруту будут выполняться один раз в неделю – по четвергам, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»). Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро, отмечается в сообщении.

При покупке билетов на рейсы AZAL и Buta Airways наличие результатов теста на коронавирус не требуется, справка должна быть представлена только при посадке на борт, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник бакинского аэропорта. Если у пассажира тест на вирус окажется положительным, он сможет вернуть билет или обменять его на более поздний срок. В случае возврата авиакомпания вправе удержать неустойку, сказал он.

В настоящее время из Баку в Москву выполняются еженедельно четыре авиарейса. Два рейса в аэропорт Шереметьево выполняет "Аэрофлот", еще два в Домодедово - компания AZAL. Раз в неделю совершаются полеты в Екатеринбург, сообщил сотрудник аэропорта. В мае-июне предполагаются открытие спецрейсов из Баку в российские города – Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск, отметил он.

В связи с особым карантинным режимом страна закрыта для туристических поездок, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

В Баку могут прибывать только граждане Азербайджана, аккредитованные зарубежные дипломаты и члены их семей, иностранцы, имеющие право на постоянное проживание здесь, а также те, кто имеет спецразрешение в служебных целях, сказал он. Все прибывшие в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции, пояснил сотрудник штаба.

В Азербайджане за последние сутки выявлены 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1095 человек выздоровели, 19 скончались, говорится в сообщении оперативного штаба 3 мая. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 321 798, в том числе 294784 излечились, 4580 – умерли, 22434 больных продолжают лечение.

Напомним, отсутствие прямых рейсов из России ранее создало проблемы азербайджанским мигрантам. Они жаловались, что могут улететь на родину из России с несколькими пересадками, но из-за сложности маршрута стоимость перелетов возросла минимум вдвое, увеличилось и время в пути. Летом рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения для граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. В марте граждане Азербайджана стали массово покидать лагерь, не надеясь на открытие сухопутной границы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее отсутствие прямых рейсов из России создало проблемы азербайджанским мигрантам. Они жаловались, что могут улететь на родину из России только с несколькими пересадками, но из-за сложности маршрута стоимость перелетов возросла минимум вдвое, увеличилось и время в пути. Летом рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения для граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. В марте граждане Азербайджана стали массово покидать лагерь, не надеясь на открытие сухопутной границы.