Армянские аналитики назвали условия для увеличения потока российских туристов

28 апреля 2021, 03:59

Закрытие турецкого направления может дать толчок к росту потока туристов из России в Армению при условии господдержки и грамотного маркетинга, а дополнительным стимулом станут объединенные туры в Грузию и Армению, при условии открытия наземной границы между странами, считают глава Федерации армянского туризма Мехак Апресян и глава Армянской ассоциации профессиональных гидов Яша Соломонян.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 марта участники акции перед зданием Госканцелярии Грузии потребовали отменить комендантский час в стране, так как он ограничивает возможности туристической отрасли. Туристы не хотят ехать в страну, где им придется проводить вечера в номере, заявили участники акции. Банки и правительство не помогают отрасли работать в условиях коронавирусных ограничений, подчеркнули представители турбизнеса. Распространение коронавируса негативно повлияло на ресторанный и туристический бизнес в Армении. Отрасли оказались на грани краха, а их представители сочли недостаточной помощь, оказываемую властями. 9 июля 2020 года в Ереване прошла акция с требованием открыть рестораны, ее участники были задержаны.

С 15 апреля по 1 июня введен запрет на чартерные перелеты из России в Турцию. Официально причиной стала плохая эпидемиологическая ситуация в стране: в последние дни в Турции выявляют более 50 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Авиасообщение с Турцией будет ограничиваться двумя рейсами в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Выполняют их будут как российские, так и турецкие авиакомпании. Власти Грузии с 1 февраля сняли ограничения на регулярные авиарейсы, иностранцам разрешили въезжать в страну, представив документы о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса. С 1 марта требования были смягчены для граждан Армении, Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Белоруссии - им разрешили посещать Грузию, предъявив отрицательный тест на коронавирус, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси".

Два регулярных рейса в неделю в Стамбул вопрос с перемещением туристов не решают, сказал корреспонденту "Кавказского узла" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Туристы будут лететь через Минск. Но через это «игольное ушко» всю массу туристов... невозможно перевезти", - отметил он.

По словам Барзыкина, в Минск летают самолёты компании "Аэрофлот", которая уже увеличила количество рейсов в этом направлении, а далее пассажиропоток распределяется по другим направлениям. При этом в Турцию доставляют не только белорусские авиакомпании, но и турецкие, сказал он.

"Сложно говорить об удовлетворении спроса всех желающих, потому что такой перелет существенно дороже. У нас были чартерные программы от туроператоров, их объем очень большой, поэтому никто не может ни заменить, ни частично подменить [эти рейсы]. Из Минска ведь и сами белорусы летают в Турцию. Увеличить [число рейсов] вряд ли смогут", - считает Барзыкин.

Путешествия через третьи страны рискованны для туристов, сказал он. "Мы не рекомендуем [такие перелёты], потому что финансовое обеспечение не работает, [если туристы] летят без туроператора. Пандемические риски... реальные, в самой Турции введён комендантский час. Есть надежда, что в мае откроют прямые рейсы в Египет, и это во многом снимет проблему по Турции", - отметил Барзыкин.

По его мнению, турпоток в Грузию не увеличится ввиду отсутствия авиасообщения. "В Тбилиси у нас нет авиарейсов. В Грузию через Белоруссию [туристы] вряд ли смогут поехать. Грузия, конечно, востребована, но только когда есть авиасообщение", - сказал Барзыкин. Он рассказал, что туристы совершают в Грузию в основном самостоятельные, индивидуальные туры, и не пользуются услугами туроператоров. "Поэтому сейчас на это направление организация туров прекращена", - пояснил он.

Барзыкин не исключил, что проблема авиасообщения с Турцией может быть решена к 1 июня, а, возможно, и раньше. "Думаю, может к лету легче станет. Официально заявлено, что с 1 июня возобновятся рейсы в Турцию. Звучат и более оптимистичные прогнозы", - подытожил он.

Армянские туроператоры оценили перспективы роста потока российских туристов

Отмена рейсов из России в Турцию может повлечь рост туристического потока из России в Армению, однако для этого необходима государственная поддержка и грамотный маркетинг, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Федерации армянского туризма Мехак Апресян.

Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры об увеличении квот на авиаперелеты из России в Армению. Снятие ограничений на частоту полетов является одним из главных факторов содействия росту туристического рынка, заявил Апресян.

"Закрытие турецкого направления может привести к увеличению потока российских туристов. Приобретенные в Турцию путевки сложно будет заменить, так как туроператоры, скорее всего, перечислили своим турецким партнерам оплату проживания в гостиницах и авиаперелета. Но те, кто планировал отдых в Турции, могут предпочесть армянское направление", - считает он.

Открытие наземной границы между Арменией и Грузией также станет дополнительным стимулом для туристов, подчеркнул Апресян. "Туристов, и не только российских, привлекает возможность посетить сразу две страны. Авиаперелет из Еревана в Тбилиси - удовольствие дорогое. Летать через Ереван в Грузию на море туристы не станут, предпочтут другое направление. А если учесть, что по дороге в Грузию есть многочисленные достопримечательности, то открытие армяно-грузинской границы сделает туры интересней. До закрытия границы из-за коронавируса у нас были совместные с грузинскими коллегами туры", - рассказал он.

Пропускная способность ереванского аэропорта Звартноц составляет до 4 миллионов пассажиров в год, но он не работает на полную мощность, добавил он.

Глава Армянской ассоциации профессиональных гидов Яша Соломонян считает, что перспектива развития армянского туристического рынка связаны с ценами на авиаперелет. По его словам, снижение цен на перелет обеспечит рост туристического потока. "К примеру, в мае в Армении всегда наблюдался наплыв российских туристов. Сложно сказать, сохранится ли эта тенденция после майских праздников, и как повлияет закрытие турецкого направления на армянский туристический рынок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Соломонян согласен, что открытие армяно-грузинской границы будет содействовать росту туристического потока. "В начале апреля у нас была группа туристов, часть из них самостоятельно путешествовала по Армении на арендованных машинах. Они хотели поехать в Грузию, но так как наземная граница закрыта, а перелет из Еревана в Тбилиси достаточно дорогой, они отказались от этой идеи", - рассказал Соломонян.

Открытие границы выгодно как Армении, так и Грузии, добавил он. "В Армению проще лететь, чем в Грузию. Если откроется граница, можно предлагать комбинированный турпакет в обе страны", - считает Соломонян.

Он предположил, что армянская сторона может извлечь выгоду из-за ограничений в поездках россиян. "Многие направления для России сегодня закрыты. Армения оказалась в максимально выгодном положении. Выбор небольшой, и очевидно, что российский турист предпочтет прямой перелет в Армению поездке в Танзанию с четырьмя пересадками. Российских туристов привлекает в Армении качественный сервис и ценовая политика – гостиницы, питание, экскурсии в сравнении с другими странами достаточно доступные", - подчеркнул Соломонян.

Гид-экскурсовод Андраник Багдасарян рассказал, что был случай, когда туристам вместо Турции предложили Кубу с доплатой, однако они предпочли отдых в Армении. "С закрытием турецкого направления появился шанс для роста армянского туризма, но для этого необходимо рекламировать отдых в стране. У нас наблюдается пик спроса от туристов на первую декаду мая. Так было всегда, май всегда был пиковый по наплыву российских туристов. Делать выводы о влиянии закрытия турецкого направления на туристический поток в Армении можно будет уже после майских праздников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что российские туристы предпочитают Армению из-за доступных цен. "Конечно, Армения не может заменить отдых на море. Российские туроператоры, так или иначе, должны будут предложить альтернативу. Грузии закрытие турецкого направления не даст дополнительного туристического потока. Если выбирать авиаперелет в Грузию транзитом через Ереван, российские туристы предпочтут иное направление из-за высоких цен на авиаперелет", - отметил Багдасарян.

Эксперт в вопросах гражданской авиации, бывший советник премьера по вопросам гражданской авиации Акоп Чагарян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Армении пассажирскими перевозками могут заниматься две авиакомпании – Armenia и Armenia Airways.

"У авиакомпании Armenia всего один 132-местный самолет Боинг-737-700. Самолет регулярно выполняет полеты... из Тбилиси в Москву через Ереван. Компания на днях начинает также полеты по маршруту Тбилиси – Гюмри – Москва и обратно", - сказал он.

При увеличении рейсов в несколько раз авиакомпания в состоянии обеспечить возможность перелета возросшего числа туристов, тем более что скоро прибавится еще один 132-местный самолет Боинг-737-500, который сейчас находится на регламентном техобслуживании, добавил Чагарян.

"Авиакомпания Armenia Airways эксплуатирует всего один 100-местный BAe-146 Avro. Самолет неконкурентоспособный, с четырьмя двигателями, старый. И он вряд ли сможет вписаться в конкуренцию на российском направлении. Основное направление Armenia Airways – маршрут Ереван-Тегеран в кооперации с иранской авиакомпанией Mahan Air. Вероятно, за счет обеспечения рейса авиатопливом по внутрииранским ценам компания и существует", - предположил он.

Чагарян считает, что теоретически армянские авиакомпании могут извлечь выгоду из закрытия турецкого направления. "Если одно популярное направление закрывается, независимо от того, где оно, то альтернативные варианты получают шанс расширяться. Вопрос в том, насколько расторопными окажутся власти Армении... Грузия же не упустит этот шанс. Полагаю, что могут открываться рейсы через Армению в Батуми, а там до Турции рукой подать. Вдобавок в Батуми уже сформирован удовлетворительный рынок пляжного отдыха", - отметил он.

Однако это направление вряд ли в этом году серьезно расширится, считает он. "Скорее всего, россияне предпочтут Черноморское побережье Краснодарского края и Крым. Увеличатся рейсы в Египет. При оперативности соответствующих структур Кипра и Восточной Европы будет спрос на эти направления", - заключил Чагарян.