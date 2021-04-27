Алиев озвучил "последнее предупреждение" для Армении

27 апреля 2021, 19:00

Азербайджанские пограничники будут вести огонь на поражение в случае новых обстрелов на границе с Арменией, заявил Ильхам Алиев, комментируя инцидент со стрельбой в сторону села Сейидляр.

Как сообщал "Кавказский узел", погранслужба Азербайджана 22 апреля заявила об обстреле со стороны Армении пограничников в селе Сейидляр Зангеланского района. По информации от подразделения пограничной службы ФСБ России, люди, которые открыли огонь, были пьяны. Российские пограничники попросили азербайджанских коллег не отвечать на обстрел, следует из сообщения ведомства. Мэр Капана Геворг Фарсян в тот же день, 22 апреля, заявил, что азербайджанские военные "в течение часа стреляли в направлении трех сел Сюникской области".

Провокация на армяно-азербайджанской границе 22 апреля "должна быть последней", и в случае новых инцидентов азербайджанские военные должны "уничтожить на месте" противника, заявил Алиев во время встречи с пограничниками.

"Военная провокация, которая произошла недавно на азербайджано-армянской границе в Зангиланском направлении, должна быть последней. Мы проявили выдержку, и не ответил на эту провокацию. Если будет еще одна подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте", - цитирует сегодня его слова "Интерфакс-Азербайджан".

Во время этой же встречи Алиев заявил, что Азербайджан обустраивает восстановленную границу с Арменией.

"Наши пограничники охраняют азербайджано-армянскую границу на освобожденных территориях. Эта граница также была восстановлена, и вдоль границы ведутся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника. Протяженность этой границы около 500 километров", - приводит заявление президента Азербайджана РИА "Новости".