Власти Грузии сократили комендантский час на Пасху

26 апреля 2021, 17:55

В пасхальную ночь комендантский час продлится пять часов вместо восьми, в храмах пройдут литургии, но посещение кладбищ на Пасху и после нее будет запрещено. Также с 3 по 12 мая в стране не будет работать городской транспорт, решили сегодня власти Грузии.

Как писал "Кавказский узел", выходные в Грузии продлятся с 30 апреля до 13 мая, неделя из которых будет нерабочей в связи с ситуацией с коронавирусом.

Грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием отменить комендантский час, который действует с 21:00 (20:00 мск) до 5:00 (4:00 мск). Они заявляли, что такая мера неэффективна против распространения коронавируса, а штрафы за появление на улице в ночное время непомерно высоки.

На Пасху в Грузии будет разрешено проведение литургий при максимальном соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, сообщил сегодня начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе. В пасхальную ночь будет сокращено время комендантского часа, он продлится с 23:00 (22:00 мск) 1 мая до 4:00 (3:00 мск) 2 мая, это позволит посетить службы в церквях, проинформировал сегодня "Sputnik Грузия".

Праздничная литургия пройдет в храмах с максимальным соблюдением норм эпидемиологической безопасности – в храмах будет установлена аппаратура для того, чтобы верующие могли услышать службу во дворе храма. Также паства будет соблюдать социальную дистанцию и использовать маски, сообщило сегодня "Новости- Грузия".

Доступ на кладбища будет ограничен - власти намерены перекрыть подъездные пути к кладбищам. Решение об этом было принято на заседании межведомственного координационного совета, которое провел премьер-министр Ираклий Гарибашвили, проинформировало агентство "Грузия Online".

С 3 по 12 апреля в Грузии будет остановлена работа городского транспорта, при этом транспорт междугородного сообщения продолжит работу, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

По данным на 26 апреля, в Грузии выявлен 521 новый случай коронавируса, с начала пандемии подтверждены 304 272 случая. За сутки умерли 18 пациентов, всего скончались 4043 человек. Вакцинацию прошли уже 38 553 человека, из них 963 - за последние сутки, следует из сегодряшнего сообщения на сайте StopCov.ge.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено – в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".