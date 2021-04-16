Жители села Маргаовит, вышли на уличный протест против горнорудных разработок. 16 апреля 2021 г. Скриншот видео "NEWS AM" https://www.youtube.com/watch?v=vyg132kvmUE

16 апреля 2021, 11:48

Сельчане в Армении потребовали отменить запуск рудника

Работа медного рудника ухудшит экологическую ситуацию в Лорийской области, предположили жители села Маргаовит, вышедшие сегодня на уличный протест против горнорудных разработок.

Жители села Маргаовит в Лорийской области Армении вышли сегодня на акцию протеста против запуска медного рудника близ населенного пункта. По словам сельчан, они узнали из интернета, что с сегодняшнего дня пройдут обсуждения о запуске рудника в населенных пунктах Дебед, Ехегнут, Ваагни, Ваагнадзор и Маргаовит и решили заявить, что они против его эксплуатации, сообщила сегодня Panorama.am.

"В одной только Лорийской области так много шахт, то, что же нам делать, если не быть против", – приведены в публикации слова одного из участников акции протеста.

"Есть шахта в Техуте, есть в Ахтале, в Шамлуге, мы задыхаемся от запаха кислоты. Так что, рудник не будет открыт, публичных слушаний не будет", – высказал схожее мнение еще один протестующий.

Другой сельчанин возразил, что у рудника не будет хвостохранилища. "У него сухие хвосты", – сказал он.

Информацию о том, что рудник будет закрытым, перед собравшимися подтвердил бывший глава службы соцобеспечения Вазген Хачикян, отметил сегодня News.am. Хвостохранилища не будет, а сам рудник будет расположен в 20 километрах от Маргаовита, добавил он.

При этом протест сельчан поддержала бывший заместитель губернатора Лорийской области Гаяне Саркисян. Она заявила, что выступает против работы любого рудника в области, сказано в публикации.

Издание также опубликовало ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков участников акции протеста, с ними беседуют несколько людей в костюмах и медицинских масках. Разговор проходит на повышенных тонах, но обстановка в целом спокойная.

"Кавказский узел" также сообщал, что 28 декабря 2019 года жители сел Мец Айрум и Чочкан Лорийской области Армении пожаловались на негативное влияние на их здоровье хвостохранилища "Наатак" ЗАО "Ахталинского горно-обогатительного комбината".

Напомним, что жители Армении неоднократно выходили на акции протеста против эксплуатации рудников. Так, жители города Джермук с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского рудника.

Примечание:

"Генпрокуратура Армении назвала причину аварии на хвостохранилище", "Экологи обеспокоились аварией на хвостохранилище в Армении", "Шествие в Ереване против разработки Амулсарского рудника собрало свыше тысячи человек".

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