Суд на Кубани отменил оправдательный приговор Артему Данилову

15 апреля 2021, 16:09

Апелляционная инстанция сегодня пересмотрела и отменила приговор жителю Гулькевичей Артему Данилову, который после заявления о пытках был оправдан по делу о смерти сожительницы. Жалобу Данилова на пытки следователи проверяют уже в 15-й раз, сообщила юрист Анна Коцарева.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2020 года стало известно, что присяжные Гулькевичского райсуда оправдали 32-летнего местного жителя Артема Данилова, который после пыток кипятком признался силовикам в избиении сожительницы. Присяжные учли, что в суде он давал реальные показания, а не под давлением, а кроме того, были учтены показания сына погибшей женщины, который дал показания в пользу Данилова и утверждал, что событие, на которое указывает обвинение, в тот день не происходило.

Артем Данилов в июле 2019 года сообщил, что силовики избивали его и поливали кипятком, заставляя признаться в нанесении "тяжкого вреда здоровью его сожительнице, повлекшего ее смерть". Данилов написал явку с повинной, после чего был оформлен протокол о мелком хулиганстве, и суд оштрафовал его на 500 рублей. После этого Данилова отвезли к следователю и задержали уже по уголовному делу.

Сегодня в Краснодарском краевом суде прошли прения сторон по жалобе гособвинителей, обжаловавших приговор Данилову, после чего судья постановил отменить приговор Гулькевичского райсуда. Артем Данилов после заседания сообщил, что не согласен с решением суда. "Приговор вынесли необоснованно, повода для отмены оправдательного приговора вообще не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на прения сторон прилетел из Казани потерпевший Данил Грачев, сын погибшей. "Он знает всю правду и знает, что я невиновен [...] и, естественно, он сказал об этом в суде", - подчеркнул Данилов.

Сейчас Данилов на свободе, передал корреспондент "Кавказского узла" в 14.48 мск. "Прокурор просил избрать мне подписку о невыезде, но суд не учел эту его просьбу и даже не упомянул вопрос о мере пресечения на приговоре. Будем бороться дальше, обжаловать это решение в кассационной инстанции", - сказал Артем Данилов.

Руководитель кубанского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов пришел сегодня на судебное заседание в качестве слушателя. Он подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что потерпевший просил оставить приговор без изменения и оправдать Данилова. "Он говорил, что считает Данилова непричастным к гибели его матери. Он же был с Даниловым в отделе [силовой структуры], когда того пытали, и он слышал, как Данилова пытали. Он (Грачев) и на следствии, и в суде первой инстанции говорил о невиновности Данилова", - отметил правозащитник.

По его словам, сторона обвинения говорила "в основном о процессуальных нарушениях, которые якобы были на процессе в суде первой инстанции". "Якобы была нарушена процедура отбора присяжных, якобы со стороны председательствующего судьи на процессе допускались нарушения, задавались вопросы присяжным и озвучивалась информация о пытках в отношении Данилова, хотя такого не было. Прокурор говорил также о том, что было нарушено право на защиту самого Данилова в ходе судебного заседания (в суде первой инстанции). Такие были доводы обвинения. На мой взгляд, защита умело их парировала, предоставляя доказательства, что этих нарушений не было", - поделился своими впечатлениями от сегодняшнего заседания юрист.

Следствие проводит 15-ю проверку жалобы Данилова на пытки

Проверка по заявлению Данилова о пытках, под которыми он оговорил себя, ведется уже в 15-й раз, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток" Анна Коцарева, которая занимается жалобой Данилова на пытки.

Силовики в Краснодарском крае регулярно применяют пытки, чтобы добиться признаний от задержанных, при этом как инструмент используются административные аресты, сообщила в июне 2020 года "Медиазона". Издание перечислило восемь случаев, которые подпадают под описанную схему и о которых писал также "Кавказский узел", в том числе дело Артема Данилова.

"Сейчас продолжается проверка по его обращению по факту пыток. Завтра (16 апреля) мы идем знакомиться с заключениями экспертиз, которые были назначены следователем. Со слов следователя, проверка в очередной раз возобновлена. У нас на данный момент имеется 14 [необоснованных] постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, все они были отменены, и сейчас идет 15-я по счету проверка. Она проводится первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю", - сообщила Коцарева.

По ее словам, 12 апреля правозащитники побывали в Главном следственном управлении по СКФО в Ессентуках. "Оставили обращение, чтобы они истребовали материал проверки и разобрались в сложившейся ситуации, дали указание о возбуждении уголовного дела, а следователя привлекли к дисциплинарной ответственности за вынесение [необоснованных] постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Будем ждать дальнейшего развития событий", - добавила правозащитница.