Установка заграждений вызвала протест противников строительства Намахванской ГЭС

14 апреля 2021, 11:14

Противники строительства Намахванской гидроэлектростанции собрались на акцию протеста на дороге к селу Намахвани, где силовики установили металлические заграждения, чтобы помешать шествию протестующих. Ночью после столкновений полицейских и противников ГЭС были задержаны шесть человек, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля противники строительства Намахванской ГЭС на реке Риони установили палатки близ села Гумати и анонсировали масштабную акцию в Тбилиси. Силовики разобрали палатки, объяснив это тем, что река Риони выходит из берегов. 12 апреля полиция выставила кордон и не пропустила участников акции протеста к селу Намахвани, однако те попытались прорвать кордон.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с компанией ЭНКА, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы, которая "продолжает лоббировать этот вопрос". К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции, которое ведет ЭНКА. 29 марта премьер-министр Грузии объявил, что строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов. Однако 3 апреля в Намахвани возобновились работы.

Сегодня утром силовики установили железные заграждения на дороге к Намахвани, заблокировав ее, и это привело к новой акции протеста в селе Гумати, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

По словам одного из участников акции, Левана Хмелидзе, они увидели железные заграждения утром, но полицейские не объяснили им, почему установлены заграждения, говорится в публикации.

Установкой заграждений силовики преградили путь активистам, которые планировали провести шествие от Гумати к Намахвани и помешать работам, информирует сегодня "Sputnik-Грузия".

В знак протеста активисты бьют кулаками по железным баррикадам, пишет агентство.

Ночью на акции протеста были задержаны шесть человек

По данным издания, минувшей ночью противники строительства Намахванской ГЭС перекрыли дорогу, ведущую к одному из офисов компании ЭНКА. Во время акции протеста произошли столкновения, после которых были задержаны шесть человек.

МВД Грузии пояснило, что участникам акций протеста запрещается умышленное создание препятствий для движения транспорта, тогда как протестующие неоднократно заявляли, что целью их митинга было создать помехи движению машин компании ЭНКА.

Поскольку протестующие не освободили проезжую часть и не подчинились законным требованиям полиции, силовики применили "соразмерные меры принуждения", заявило МВД. "МВД как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает граждан соблюдать закон во время собрания и подчиняться законным требованиям полиции", – цитирует заявление ведомства издание.

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. Также они считают, что открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Согласно проекту, должны быть построены две электростанции - в районе села Твиши мощностью 110 мегаватт и в районе сел Намахвани и Жонети мощностью 330 мегаватт. Общая выработка энергии должна составить 1500 гигаватт в год.

Правозащитники обвинили компанию ЭНКА в давлении на жителей деревень, расположенных в зоне возможного затопления при строительстве Намахванской ГЭС. Представители компании опровергли сведения о давлении. Не согласны они и с доводами экологов об изменении климата. Открытие крупных ГЭС выгодно Грузии и в экономическом, и в политическом плане, отметили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты и политологи.