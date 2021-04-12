12 апреля 2021, 18:26

Столкновения с полицией произошли в Намахвани

Полиция выставила кордон и не пропустила участников акции протеста против строительства ГЭС к селу Намахвани, участники акции попытались прорвать его. Одна из защитниц ущелья реки Риони потеряла сознание в давке.

Как писал "Кавказский узел", противники строительства Намахванской ГЭС на реке Риони на западе Грузии установили 4 апреля палатки близ села Гумати и заявили о намерении провести масштабную акцию в Тбилиси. Силовики разобрали палатки, мотивировав отказ тем, что река Риони выходит из берегов.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции на реке Риони, которое ведет компания ЭНКА.  14 марта защитники природы, гражданские активисты и политики приняли участие в акции на центральной площади Кутаиси, заявив, что власти Грузии отказываются от диалога с противниками строительства ГЭС, и потребовав отставки главы Минэкономики. 29 марта премьер-министр Грузии объявил, что строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов

Сегодня протестующие попытались попасть в село Намахвани. В селе Гумати сегодня утром участники акции протеста  автомобилями перекрыли дорогу и потребовали, чтобы им позволили въехать в ущелье. Правоохранители установили заграждения, сообщило сегодня  "Интерпрессньюс".

Противостояние вылилось в столкновения с полицией. На месте образовалась давка. Потеряла сознание молодая женщина, которая участвовала в акции протеста, сообщила "Грузия Online".

Организатор акции и один из основателей движения "Защитников ущелья Риони" Варлам Голетиани призвал собравшихся сохранять спокойствие и попросил полицию пропустить протестующих. "Среди нас женщины и дети. Идет дождь. Мы хотим пройти по нашей земле. Почему вы нас не пропускаете?", - процитировал его слова "Sputnik  Грузия".

Участники акции направились к офису компании "Энка", сообщило агентство "Новости Грузия".

Примечание:

"Остановка ИнгурГЭС анонсирована на фоне проблем с электричеством в Абхазии", ""Грузинские экологи выступили против строительства Намахванской ГЭС", "Противник строительства Намахванской ГЭС утонул во время акции протеста".

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