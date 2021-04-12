Полиция разобрала палатки противников строительства Намахванской ГЭС

12 апреля 2021, 03:36

Силовики отказали участникам акции протеста против строительства Намахванской ГЭС в установке палаток, мотивируя отказ тем, что река Риони выходит из берегов.

Как писал "Кавказский узел", противники строительства Намахванской ГЭС на реке Риони на западе Грузии установили 4 апреля палатки близ села Гумати и заявили о намерении провести масштабную акцию в Тбилиси.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. К 8 марта жители села Намахвани добились приостановки подготовительных работ по строительству гидроэлектростанции на реке Риони, которое ведет компания ЭНКА. 14 марта защитники природы, гражданские активисты и политики приняли участие в акции на центральной площади Кутаиси, заявив, что власти Грузии отказываются от диалога с противниками строительства ГЭС, и потребовав отставки главы Минэкономики. 29 марта премьер-министр Грузии объявил, что строительство Намахванской ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев, чтобы тщательнее проверить ее воздействие на окружающую среду. К проверке проекта решено привлечь зарубежных экспертов.

Полиция 11 апреля разобрала палатки участников акции протеста против строительства Намахванской ГЭС. Протестующие после этого перекрыли на автомобилях дорогу и потребовали у силовиков указать место, где им можно установить палатки, сообщает "Общественный вещатель".

В просьбе установить палатки в другом месте протестующим было отказано. Полицейский начальник, который встречался с участниками акции, мотивировал отказ тем, что Риони выходит из берегов и местность может быть затоплена.

Исполнительный директор НПО "Центр мониторинга прав человека" (ЕМС) Лина Гвинианидзе, которая находится на акции протеста, написала на своей странице в соцсети Facebook, что МВД озвучило три разных причины для изъятия палаток. "В официальном заявлении говорится, что река Риони может разлиться, и что это представляет опасность для тех, кто находится в палатках. В Гумати начальник полиции сообщает, что ведется поисково-спасательная операция, которой мешают палатки. Также в Гумати начальник полиции говорит, что люди в палатках нервничают. Все версии разные и не связаны друг с другом. В просьбе протестующих установить палатку в другом месте Намахвани полиция отказала", - написала она.

10 апреля один из участников акции протеста вошел в Риони, но не справился с течением и утонул.

Народный защитник Грузии Нино Ломжария, чей представитель побывал на месте акции, распространила заявление в связи с событиями в ущелье Риони. "Представитель народного защитника до сих пор находится в ущелье, в том числе в том месте, где полиция разобрала палатки участников акции, и имел непосредственную коммуникацию со сторонами. Народный защитник дополнительно изучит законность решения о разборке палаток", - говорится в сообщении омбудсмена в Facebook.

Ломжария призвала дать возможность продолжить собрание в другом месте, предоставить данные о причинах и продолжительности перекрытия дорог к селу Намахвани.