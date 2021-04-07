Суды и прослушка: борьба с неугодной журналисткой в Северной Осетии

07 апреля 2021, 19:27

Последовательный критик североосетинских властей Мадина Сагеева, вынуждена часто бывать в судах. Иски против нее подали глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и мэр Владикавказа Тамерлан Фарниев. Кроме того, Сагеева добилась признания судом факта прослушки ее телефона. Что не нравится чиновникам в статьях Сагеевой, и какие методы используются для давления на журналистку - в справке «Кавказского узла».

Иск на миллион от главы Владикавказа

Тамерлан Фарниев, глава администрации Владикавказа, подал иск против Сагеевой в апреле 2021 года, заявив, что указанные в публикации телеграм-канала Alania 24 сведения о крупной февральской аварии на водозаборе, вследствие которой большая часть Владикавказа почти на сутки осталась без водоснабжения, порочат его репутацию.

«Тамерлан Фарниев лично озвучил возможную причину аварии на водозаборе. Он сам, правда, озвученное считает не причиной, а большим успехом. Но понятие причинно-следственных связей никто не отменял, а потому вполне можно предположить, что беспрецедентная авария случилась потому, что часть системы водоснабжения, оказывается, уже не в собственности МРСК (Межрегиональной распределительной сетевой компании). Возможно, последние два месяца ей владеет администрация Владикавказа. Или, может, это и вовсе теперь чей-то бизнес», – указано в публикации на авторском канале Мадины Сагеевой Alania 24.

«Публикация содержит информацию о том, что истец нарушил действующее законодательство путем передачи муниципального имущества неизвестно в чью собственность», – говорится в исковом заявлении. Городской глава попросил суд признать эти сведения не соответствующими действительности, обязать автора удалить их и опубликовать опровержение, взыскав при этом с нее миллион рублей .

Кто заказал прослушку Сагеевой?

В начале апреля 2021 года Ленинский районный суд Владикавказа приговорил бывшего оператора офиса продаж МТС Юлию Накани 1 к полутора годам условного заключения за нарушение тайны переписки и неправомерный доступ к компьютерной информации Мадины Сагеевой. Согласно материалам дела, бывшая оператор офиса продаж МТС передала не установленным следствием третьим лицам содержание телефонных переговоров журналиста.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Сагеева заявила в УФСБ по Северной Осетии о своих подозрениях в регулярном прослушивании ее телефонных разговоров. По словам Сагеевой, она еще в 2018 году поняла, что содержание ее телефонных разговоров становится известно широкому кругу лиц. «Когда же дело стало касаться моих детей, когда анонимные пользователи соцсетей стали мне писать о том, в какое время и где они находятся, больше молчать уже не могла», - заявила журналист.

Мадина Сагеева осталась довольна исходом дела. Главным результатом она считает то, что факт нарушения ее права на тайну переписки и телефонных переговоров, гарантированного Конституцией России, признан судом. При этом журналист уверена, что осужденная действовала в интересах руководства республики, хотя следствие не установило конкретных лиц.

«Я предполагаю, что осужденная действовала в интересах тех людей, о которых я пишу, и которым это не нравится. Я точно знаю, кому не нравится моя журналистская деятельность — это глава республики Вячеслав Битаров, который даже в суд на меня подал с первоначальным требованием запретить мне публиковать о нем негативную информацию», - сообщила она .

Тяжба с Битаровыми, или еще два миллиона

В июле 2020 года Ленинский райсуд Владикавказа зарегистрировал иск о защите чести и достоинства Битарова к Сагеевой, ставшей главным редактором газеты «Свободный взгляд». В своем иске глава Северной Осетии указал, что журналист распространяет о нем сведения «негативного характера», и попросил суд обязать ответчика «прекратить публиковать в дальнейшем негативные сведения о Битарове Вячеславе Зелимхановиче».

К негативным сведениям истец отнес, в частности, такое утверждения: «Битаров совершил большое количество ошибок в кадровой политике». Вячеслав Битаров в своем иске потребовал компенсацию в миллион рублей и попросил суд взыскать эти деньги в пользу двух детских домов по 500 тысяч рублей соответственно 2 . На первом заседании иск был изменен: Битаров отказался от требования запретить Сагеевой впредь публиковать о нем материалы негативного характера, а миллион просит взыскать уже в свою пользу .

История группы компаний «Пивоваренный дом Бавария» (общество с ограниченной ответственностью, ООО) началась в 1994 году. Сегодня в группу входят три ООО: «Агрофирма ФАТ», «ФАТ-Агро» и «Рестораны Бавария». Основатель и единственный владелец – Битаров Вячеслав Зелимханович. Генеральный директор, сын Битарова, Зелимхан Вячеславович.

Вскоре от Битаровых поступил еще один иск – от ООО «Рестораны Бавария». Причиной также стали критические публикации. Истец потребовал взыскать с журналиста также один миллион рублей. В апреле 2021 года «Иски Битарова и «Баварии» уже почти год рассматриваются. По иску Битарова мы пока даже не дошли до сути, - они никак не могут с претензиями определиться», - заявила Сагеева в апреле 2021 года .

Комплименты принял, а критику нет

С нынешним главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым журналист Мадина Сагеева 6 лет назад работала в одной команде: он тогда был премьер-министром республики, а она – помощником прежнего главы Тамерлана Агузарова. Когда Битарова позвали премьером, она, по ее же выражению, «в ладоши хлопала» , а до этого успела написать хвалебную статью о нем, как успешном основателе и руководителе группы компаний «Пивоваренный дом Бавария» . Но, когда он стал премьером, практически сразу же начался конфликт, - утверждает Сагеева - «Первое, что я сделала — сказала, что ему и его министрам нельзя в прямой эфир».

После смерти Агузарова в феврале 2016 года Мадина Сагеева вернулась в журналистику, став непримиримым критиком Битарова. Главный упрек в том, что, будучи главой республики, он создал режим наибольшего благоприятствования для своего предприятия – группы компаний «Бавария», позволяющий добиваться коммерческих успехов.

И первым делом в феврале 2018 года Арбитражный суд по иску компании «ФАТ-Агро», входящей в группу компаний, обязал Сагееву опубликовать опровержение информации из статьи «Черная метка» о том, что «ФАТ-Агро» стала получателем 136 миллионов государственной поддержки. Арбитражный суд тогда пришел к выводу, что опубликованная 3 августа 2017 года на сайте «Алания 24» статья Сагеевой содержит недостоверные факты и цифры и наносит ущерб репутации истца. Мадина Сагеева с решением суда не согласилась, опровержение писать отказалась и подала апелляцию.

Однако Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда в силе после чего 20 мая 2018 года Сагеева опубликовала опровержение на сайте «Алания 24» .

Кто такая Мадина Сагеева

Мадина Сагеева – известный независимый североосетинский журналист, критикующий республиканскую и городскую власть. Окончила ОСГУ.

Ранее работала в ИТАР-ТАСС, помощником главы Северной Осетии, в благотворительном «Русфонде», колумнист «Спутника». Основала издание «Алания-24», была главредом газеты «Народы Кавказа», на портале гражданской журналистики «Градус.Pro» и в издании «Свободный взгляд».

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