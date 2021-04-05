Сестра избитого силовиком жителя Моздока пожаловалась на угрозы

05 апреля 2021, 02:54

Жительница Моздока Юлия Мельниченко, которая уже третий год добивается возбуждения уголовного дела в отношении правоохранителя, избившего ее брата, пожаловалась на угрозы со стороны силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", сестра жителя Моздока Ростислава Мельниченко Юлия заявила в Следком, что 11 марта 2019 года тот был избит силовиком и госпитализирован с травмами. Мельниченко рассказал, что участковый, который стал свидетелем инцидента, "никак его не пресек". 20 октября 2020 года Мельниченко в видеообращении пожаловалась Путину на отказы расследовать избиение ее брата.

Следствие неоднократно отказывало в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий правоохранителя, ссылаясь на то, что Мельниченко сам напал на силовика, а тот оборонялся. После встречи Юлии Мельниченко с руководителем управления Следкома расследованием занялся отдел по особо важным делам. В сентябре 2019 года Мельниченко и его сестра вышли к Дому правительства с плакатом о равенстве всех национальностей перед законом. Адвокат Андрей Сабинин тогда сообщил, что они уже "получили пять отказных постановлений следственного комитета".

Юлия Мельниченко рассказала 4 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что брату после избиения диагностировали тройной перелом челюсти. "История болезни вместе со снимками в уголовном деле. Первоначально по нашему заявлению об избиении брата 26 марта 2020 года было заведено уголовное дело в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК по Осетии", - рассказала Юлия, которая 16 марта опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видеообращение.

По ее словам, в сентябре того же года дело было передано в отдел полиции Моздока. "Уголовное дело возбуждено не в отношении [силовика], а по факту причинения вреда здоровью брата [...] В ходе расследования следствие приняло во внимание только голословные показания [силовиков] и их информаторов, а не наши показания и подтверждающие записи. Я передала следствию 17 аудио и одно видео, но следствие отказалось их принять. Кроме того, достоверность проведенных следствием экспертиз вызывает сомнения, имеются серьезные противоречия», - рассказала девушка.

Мельниченко предполагает, что расследование дела тянут до истечения срока привлечения к ответственности. «Как мне объяснил наш адвокат, это сделано специально, чтобы СК его не расследовал и не привлек сотрудника. Ждут, пока сроки привлечения выйдут. Получается, что формально расследование идет, придраться не к чему. Поэтому и Генпрокуратура пишет, что не может рассмотреть жалобы на это дело, потому что расследование идет, в ходе расследования все будет проверено следствием. Вот такой замкнутый круг. Поэтому я записала видео, озвучила специально фамилии», - рассказала Мельниченко.

По ее словам, в деле проведено несколько экспертиз, вынесено около двух десятков отказов в возбуждении уголовного дела в отношении силовика. Самой Юлии Мельниченко и ее брату поступают угрозы. Мельниченко сообщила, что Центральным аппаратом СКР и Генпрокуратурой рассматриваются жалобы на решения СКР о признании законными действия ряда силовиков.

Юлия отметила, что угрозы поступают как со стороны силовиков, так и со стороны непонятных личностей, которые обещают мстить. "Я обращалась к правозащитникам, обратилась к президенту Путину, после чего последовала реакция СК Осетии вместе с МВД и прокуратурой Осетии, которые официально заявили, что распространенные мной сведения ложны, порочат честь и достоинство сотрудников», - рассказала девушка.

Она отметила, что семья силовика пыталась урегулировать конфликт материально. «Расходы [на лечение брата] не компенсировали. Предлагали изначально 250 тысяч руб., но за это просили поменять показания [...] Брат отказался. Сколько ушло на лечение - мне неизвестно, оплачивали родители. После инцидента брат ушел в армию, вернулся в ноябре 2020 года, живет в Моздоке, работает. По факту того, что следствие утверждает, что брат - симулянт, а я распространила ложные сведения, я подала два заявления председателю СК - в ноябре и в январе. Просила разъяснить мне, почему до настоящего времени я не привлечена к ответственности за распространенные публично сведений, которые ведомства называют ложными. Но на эти обращения ни ответа, ни привета», - говорит девушка.

Силовик озвучил свою версию конфликта

Силовик, которого Мельниченко обвинили в избиении, утверждает, что в ночь происшествия Ростислав Мельниченко вместе со своим другом бросили на капот его автомобиля мусорный пакет, из которого вытекала некая жидкость. Правоохранитель, по его словам, попытался их догнать, но не нашел, а позже, переставляя машину, увидел двоих молодых людей, которые, «шатаясь, шли по центру дороги, и никак не реагировали на то, что он едет».

В показаниях, которые силовик дал следователю, он утверждает, что «вышел из машины и задал вопрос молодым людям, почему они кидаются под колеса его машины», на что один из них стал грубить, ответив, что «это его район, что он ходит везде, где хочет».

Силовик утверждает, что словесная перепалка переросла в конфликт, поскольку один из молодых людей начал размахивать у него перед лицом руками. И он, якобы пытаясь его оттолкнуть, попал Мельниченко в область лица открытой ладонью руки.

В показаниях правоохранитель полагает, что челюсть Ростиславу сломали его друзья или родственники, чтобы очернить его и получить компенсацию.

Свидетели конфликта - также двое силовиков - утверждают, что не видели момента удара. Такую же версию событий, изменив при этом первоначальные показания, в последующих допросах изложил друг Мельниченко.

Мельниченко пожаловалась на ложные выводы экспертиз

Юлия Мельниченко просила предоставить ей и брату госзащиту. Мотивировала просьбу многочисленными угрозами. СКР по Северной Осетии проверять жалобу об угрозах и в предоставлении госзащиты заявителям отказало, а прокуратура республики не усмотрела в этом отказе нарушения, рассказала она.

По словам Мельниченко, в заявлении от 15 апреля 2020 года она указала, что ей поступают угрозы. Следствие, рассмотрев материалы проверки, в предоставлении мер защиты Мельниченко отказало. Заявительница посчитала решение незаконным и обжаловала его.

«Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела [...], на основании которого следователь установил отсутствие угрозы моей безопасности, прокуратурой республики было отменено в связи с неполнотой проверочных мероприятий, материал возвращен в СУ СК России по РСО-Алания для организации дополнительной проверки. Доводы следователя [...] со ссылкой на мои объяснения о том, что никаких угроз мне не поступало, не соответствуют действительности, так как опровергаются заключением проведенной в СКР по РСО-Алания психолого-лингвистической экспертизы, согласно которой установлено, что мне поступали угрозы, которые были восприняты мной реально как принуждение к тому, чтобы я забрала свое заявление. Кроме того, в СУ СК РФ по РСО-Алания мной неоднократно направлялись заявления о том, что [следствием] на меня оказывалось давление. Указанные заявления были приобщены к материалу проверки», - рассказала Мельниченко.

17 октября 2020 года Мельниченко подала обращение к Генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором сообщила об отказе прокурора РСО-Алания Морозова А.А. рассмотреть ее жалобу об отказе в возбуждении уголовного дела от 7 сентября в отношении избившего ее брата силовика, принятую им на личном приеме 2 октября 2020 года.

Мельниченко просит Краснова проверить и разъяснить ей причину отказа рассмотреть ее жалобы прокурором республики Морозовым А.А.

По словам Юлии, после многократных звонков коллег и родственников силовика брат был согласен на примирение, "только официально, с адвокатом". "Менять показания он отказался", - отметила она. Однако, по словам Мельниченко, ей сообщили, что "вариант официального оформления мирового соглашения" другую сторону не устраивает, так как основание закрытия дела в таком случае будет нереабилитирующим, и о продолжении службы в силовых структурах не может быть и речи.

По словам Мельниченко, к моменту передачи материалов проверки в Следственное управление в деле имелись заключения двух экспертиз, которые установили повреждение в виде трех переломов у брата. Но следствие, по ее словам, провело еще две экспертизы. "Согласно заключению третьей и четвертой (экспертиз) определено, что вред здоровью [...] не установлен. А марте прошлого года СКР все же возбудил уголовное дело по факту причинения вреда здоровью, назначена еще одна экспертиза и также определено, что вред здоровью брата не установлен по причине противоречий, возникших у двух экспертов - рентгенолога и стоматолога. По результатам исследования врача-рентгенолога установлено, что у брата на дату экстренной госпитализации в марте 2019 года имелось три перелома челюсти, дата образования которых соответствует дате конфликта с [силовиком]. Стоматолог же пришла к выводу, что на момент госпитализации у брата не было переломов. К этому выводу она пришла на основании выделения из истории болезни несколько слов, что на момент госпитализации у него не имелось никаких симптомов переломов, а значит и переломов не было», - рассказала девушка.

По утверждению стоматолога, как сообщает Мельниченко, у Ростислава в 2018 году было два перелома челюсти, которые тогда же срослись. «В СКР посчитали, что исследование стоматолога заслуживает доверия, отдав приоритет ему. Прокурор же Морозов в своем ответе указал, что [силовик], применив насилие к брату, не имеет отношения к трем переломам 2019 года, поскольку у брата были два перелома 2018 года, не сросшиеся с тех пор. В действительности такого заключения не давала ни одна из пяти проведенных следствием экспертиз. Также в ответе прокурора содержатся сведения, что [силовик], применяя физическую силу к брату, не превышал своих полномочий, поскольку не находился при исполнении служебных обязанностей… Согласно же правовой позиции Конституционного суда сотрудники [правоохранительных органов] при исполнении всегда, круглосуточно, даже во время своего отпуска», - сказала Мельниченко на видео.

Девушка также сообщила о том, что психолого-лингвистическая экспертиза аудиофайлов с угрозами в ее адрес была сфальсифицирована "таким образом, что в ней не было тех слов, фраз и выражений, которые подтверждают угрозы и уговоры забрать заявление".

Также девушка сообщила о фальсификации заключения психолого-лингвистической экспертизы аудиофайлов с поступившими в ее адрес угрозами. «Заключение психолого-лингвистической экспертизы было сделано на основании неполной расшифровки [...] из протокола моего осмотра записи», - рассказала девушка.

МВД не установило факта угроз в адрес Мельниченко

В ответ на видеообращение Мельниченко, которое она разместила на своей странице в Instagram 16 марта, МВД по Северной Осетии распространило 17 марта на официальном сайте комментарий, в котором изложенные девушкой факты были названы "несоответствующими действительности". По данным ведомства, вина силовика в произошедшем конфликте не установлена, как не подтверждены и озвученные Юлией Мельниченко факты угроз.

Также в ведомстве утверждают, что вред здоровью Мельниченко был нанесен в 2018 году и к конфликту отношения не имел. «В ходе следствия выяснилось, что вред здоровью в виде перелома нижней челюсти пострадавший получил в 2018 году, как пояснил сам гражданин, в результате конфликта с родственником. Это подтвердилось и результатами судебно-медицинской экспертизы, проведенной комиссионно профильными специалистами-медиками в г. Ростове-на-Дону», - сообщило МВД республики.

Комментариями прокуратуры Северной Осетии и республиканского Следственного комитета относительно сведений об угрозах, поступавших Юлии Мельниченко, "Кавказский узел" пока не располагает.