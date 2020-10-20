Жительница Моздока пожаловалась Путину на отказы расследовать избиение ее брата

20 октября 2020, 12:25

Сестра Ростислава Мельниченко, который жаловался на избиение силовиком и получил пять отказов в возбуждении уголовного дела, в видеообращении к президенту России попросила вмешаться в ситуацию.

Как сообщал "Кавказский узел", сестра жителя Моздока Ростислава Мельниченко Юлия заявила в Следком, что 11 марта 2019 года тот был избит силовиком и госпитализирован с травмами. Мельниченко рассказал, что участковый, который стал свидетелем инцидента, "никак его не пресек". Следствие неоднократно отказывало в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий правоохранителя, ссылаясь на то, что Мельниченко сам напал на силовика, а тот оборонялся. После встречи Юлии Мельниченко с руководителем управления Следкома расследованием занялся отдел по особо важным делам. В сентябре 2019 года Мельниченко и его сестра вышли к Дому правительства с плакатом о равенстве всех национальностей перед законом. Адвокат Андрей Сабинин тогда сообщил, что они уже "получили пять отказных постановлений следственного комитета".

Юлия Мельниченко записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловалась на неэффективное расследование избиения ее брата, пишут "Кавказ.Реалии".

"Уважаемый Владимир Владимирович, вынуждена обратиться к вам публично, так как неоднократные запросы, направленные в Следственный комитет и прокуратуру, остаются без ответа. Нашей жизни угрожает опасность, а правосудие в деле, о котором идет речь, очевидно невозможно без вашего внимания и вмешательства", - сказано в видеообращении Юлии Мельниченко, опубликованном, в том числе в Telegram-канале "Юг. МБХ медиа" 19 октября.

В своем обращении к Путину девушка излагает суть ситуации, утверждая, что 11 марта 2019 года силовик избил ее брата "за то, что он, идя домой по двору, не уступил дорогу его автомобилю". "В результате сломал ему в трех местах челюсть. Однако вместо проведения полноценного расследования данного происшествия, следователь [...] вместе со своим руководителем [...] [и другим высокопоставленным силовиком], уговаривали меня забрать заявление, изменив показания... К нам неоднократно приезжали лица, имеющие криминальное прошлое и настоящее с такими же требованиями", - заявляет Юлия Мельниченко в своем видеообращении.

Она также утверждает, что силовики проводили в отношении ее брата оперативно-розыскные мероприятия, чтобы оказать на него давление и вынудить забрать заявление.