Карабахские спасатели нашли останки мирного жителя

01 апреля 2021, 15:41

Останки одного погибшего обнаружены на подконтрольной Азербайджану территории Аскеранского района. С начала поисковых работ найдены тела и останки 1527 человек, сообщили сегодня карабахские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, были найдены останки двух человек. Число тел погибших, обнаруженных в зоне боев, достигло 1526.

Сегодня в районе села Аветараноц Аскеранского района обнаружены останки одного человека, по предварительным данным, гражданского лица. Личность погибшего будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

С начала поисковых работ карабахскими спасателями обнаружены останки 1527 человек, 27 из них - мирные жители, проинформировало издание News.Am со ссылкой на спасателей.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погибшими в результате боевых действий в Карабахе значатся с армянской стороны 3250 человек. Еще 189 семей ждут результатов ДНК-экспертизы, добавил он. Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".